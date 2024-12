Burkina-Message-Noël-Archevêque

Fêtes de fin d’année : L’Archevêque invite à tendre la main à ceux qui souffrent

Ouagadougou, 23 déc. 2024 (AIB)-À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, Prosper Kontiébo, a invité les Burkinabè à faire preuve de charité et de générosité en tendant la main à ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin.

« En cette saison de Noël, tendons une main fraternelle à ceux qui souffrent : les déplacés, les orphelins, les veuves et tous ceux qui sont dans le besoin. Faisons preuve d’une charité active et généreuse, reflet de l’amour de Jésus pour l’humanité », a déclaré l’Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, Prosper Kontiébo.

Il s’est adressé à l’ensemble des Burkinabè à l’orée des fêtes de Noël et de fin d’année, ce lundi 23 décembre 2024.

L’Archevêque a exhorté la population à célébrer les fêtes de fin d’année dans la simplicité, en évitant de se laisser accaparer par les préoccupations matérielles, et dans un esprit de partage avec ceux qui souffrent.

Il a également eu une pensée pour ceux qui ne pourront pas vivre sereinement ces fêtes pour une raison ou une autre, avant d’adresser un message de compassion aux malades.

Par ailleurs, il a souhaité qu’en 2025, chaque Burkinabè adopte une démarche constante en faveur de la recherche de la paix.

« D’ores et déjà, je souhaite à tous et à chacun un joyeux Noël. Que Jésus, Prince de la paix, soit source de paix et de stabilité pour le Burkina Faso», a imploré Prosper Kontiébo.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata