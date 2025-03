Burkina-Est-Tapoa-Education-Mérites-Acteurs

Tapoa : 20 élèves et 40 enseignants de la CEB de Diapaga magnifiés

Diapaga, 24 mars 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Diapaga a reconnu le 22 mars, les mérites d’une soixantième d’acteurs de l’éducation au cours d’une journée de l’excellence scolaire qui ses déroulée à l’école centre B de Diapaga.

Cette journée, deuxième du genre après celle de 2024 jugée concluante, était placée sur le thème << Assurer la continuité éducative en contexte de crise sécuritaire et humanitaire : un acte de patriotisme et de résilience face au terrorisme>>

Un thème qui, de l’avis du Chef de la CEB de Diapaga Diassibo François d’Assise Gnoula, n’est pas fortuit au regard du contexte particulièrement difficile et éprouvant pour tous. Et cela, à cause de l’insécurité et des défis humanitaires marqués par le manque de vivres et de produits de premières nécessités, éprouvant durement le monde éducatif.

L’organisation de cette journée toujours selon M. Gnoula, vise à créer une scène émulation dans le monde éducatif. « L’éducation, a-t-il poursuivit, est la priorité des priorités. C’est pourquoi le Président du Faso dans son programme, a fait de la valorisation du capital humain, surtout de l’éducation, le moteur du développement du Burkina ».

6 vélos, des kits scolaires, 3 smartphones, 2 tablettes des attestations de reconnaissance on été décernés aux lauréats.

Avec une moyenne de 9,06 sur 10, soit 164 points sur 170 points, Yonli Bendi Gildas 12 ans de l’école de Moridini s’est adjugé la première place de la CEB de Diapaga au CEP 2024. Il gagne un vélo et un kit scolaire.

Pour avoir fait un succès de 100% avec 40 candidats présentés au CEP 2024, Lamoudi KI de l’école centre B de Diapaga arrache le prix du meilleur enseignant de la CEB de Diapaga et reçois une tablette et une Attestation de reconnaissance. Elisabeth Tankoano de l’école Eben-Ezer de Diapaga qui a réussi un taux de 83,33% au CEP avec 20 admis sur 24 présentés. Elle gagne également une tablette et une attestation de reconnaissance.

Il faut noter que malgré la situation difficile, la CEB de Diapaga a obtenu pour l’année scolaire 2023-2024 un taux de succès au CEP de 85,23% avec de bonnes performances en classes intermédiaires ; la hissant à la tête des meilleures CEB de la Région.

Pour le 1er vice président de la délégation spéciale Soali Ouali, cette journée a une profonde signification. Tout en saluant la résilience des différents acteurs, il a exprimé la disponibilité de la commune à accompagner la CEB de Diapaga et à réussir l’éducation dans un contexte d’insécurité et atteindre l’objectif éducation pour tous dans cette circonscription.

S’adressant a ses filleuls, le représentant du parrain le commandant de compagnie de Gendarmerie de Diapaga le lieutenant Fousseni Ouattara a déclaré que les prix de l’excellence sont une invite à persévérer dans l’effort. Il a également remercié les acteurs et partenaires de système éducatif et a exhorté les lauréats à entretenir le flambeau de l’espoir suscité et à être des sources de motivation pour leurs camarades et partant, pour toute la nation.

Alors qu’on parle de la nécessité de favoriser la réussite scolaire il est logique de reconnaitre et de récompenser ceux qui se forcent sur le plan scolaire tout comme l’on honore les champions sportifs, a dit en substance le représentant du parrain.

Agence d’Information du Burkina

Lkb/ata/as