Burkina-Est-Tapoa-Célébration-Fête-Femme-différé

Tapoa : Le clin d’œil des femmes de la coordination aux détenus de la MACD

Diapaga, 24 mars 2025 (AIB)-La coordination provinciale des femmes de la Tapoa a célébré en différé ce samedi 22 Mars 2025 la 168e Journée internationale de la femme, a constaté l’AIB

C’est sous le thème consacré « Crise sécuritaire et humanitaire : quelle stratégie pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes » que la fête du 8 mars s’est déroulée en différé à Diapaga.

Assainissement des services publics, jeux radiophoniques, repas communautaires au profit des détenus de la maison d’arrêt et de correction de Diapaga, étaient au menu de cette célébration sans oublier que des malades du centre médicale avec antenne chirurgicale de Diapaga CMA et les handicapées moteurs de Mahadaga ont marqué entre autres cette journée dédiée à la femme dans la Tapoa.

« Les détenus de la MACD font face à de nombreuses difficultés liées entre autres à l’alimentation, aux soins, à l’électricité et beaucoup d’autres choses pouvant donner le sourire aux pensionnaires », constat fait par Possibo Jeanne Coulidiati coordinatrice provinciale des femmes de la Tapoa, poursuivant que « c’est pourquoi nous avons organisé cette journée de solidarité et d’entraide au profit des couches vulnérables de la commune ».

Ce geste des femmes selon Yacouba Zoromé contrôleur de la GSP qui a accueilli la délégation de la femme à la maison d’arrêt est salutaire et vise a promouvoir les conditions de détention humaine, sensibiliser l’opinion aux faites que les détenus continuent de faire partie de la société et reconnaitre le travail social accompli par le personnel pénitenciers pour humaniser les prisons. Il a remercié les femmes pour ce geste de solidarité au profit de ces hommes et femmes qui sont dans un besoin d’assistance.

Le secrétaire général de la province Martin Zoundi qui a accompagné les femmes à la MACD en compagnie du directeur provincial de l’action humanitaire Lassané Sawadogo a dit être conscient qu’avec le nombre de détenus et du contexte sécuritaire dans la province, la prise en charge des pensionnaires de la MACD demande la mobilisation de beaucoup de moyens. Cette visite des femmes permettra d’attirer l’attention de la communauté et des intervenants pénitenciers sur la problématique. Cela, afin de conjuguer les efforts pour une meilleure intégration du genre dans les structures pénitentiaires et une prise en charge efficace et efficiente des détenus.

En marge des échanges les détenus ont reçu des kits alimentaires. La présidente de la coordination provinciale des femmes de la Tapoa Possibo Jeanne Coulidiati a invité ses sœurs à plus de tolérances envers les détenus, surtout les femmes qui sont plus marginalisées à leur sortie de prison.

A l’issue de la cérémonie, le secrétaire général Martin Zoundi et sa délégation ont visité le centre de détention. Par la suite, les autorités pénitentiaires et la délégation des femmes ont partagé un repas communautaire avec les détenus. Le même exercice s’est déroulé au CMA de Diapaga avec les malades et au centre des handicapés des PDI de Mahadaga.

Avec ce repas communautaire les femmes de Diapaga ont redonné le sourire aux détenus, aux malades, et aux handicapés de Diapaga.

Le représentant des détenus a salué l’organisation de cette journée de solidarité et de partage qui montre qu’ils ne sont pas des laisser pour compte. Il a demandé à Monsieur Zoundi de peser de tout son poids pour le rétablissement de l’électricité dans le centre pénitencier.

Agence d’information du Burkina

Lkb/ata/ass