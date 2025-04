Burkina-Ganzourgou-Football-Coupe-DPESFTP

Ganzourgou : Lancement réussi de la 2ᵉ édition de la coupe de football du directeur provincial de l’enseignement secondaire

Zorgho, 9 avr. 2025 (AIB) – La deuxième édition de la coupe de football du directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Ganzourgou a débuté ce mercredi 9 avril 2025 au stade omnisports de Zorgho. Quatre communes – Zorgho, Méguet, Boudry et Mogtédo – participent à cette compétition qui mobilise 13 équipes scolaires, un an après le sacre du lycée départemental de Mogtédo lors de la première édition en 2024. Objectif : renforcer la cohésion sociale et de révéler les talents locaux.

La journée inaugurale a débuté par un match de levée de rideau opposant les filles du lycée provincial de Zorgho à celles du Lycée Saint Pierre, un duel équilibré conclu sur un score vierge de 0-0, malgré les efforts des deux côtés. L’accent était toutefois mis sur l’engagement et la fraternité, valeurs chères aux organisateurs.

Le match d’ouverture a ensuite vu s’affronter le lycée privé Saint-Pierre de Zorgho et le Lycée de Tuiré. Les joueurs de Saint-Pierre ont rapidement imposé leur rythme : une contre-attaque fulgurante à la 15ᵉ minute leur a permis d’ouvrir le score, suivi d’un penalty transformé en fin de première mi-temps (2-0).

En seconde période, le numéro 19 de Saint-Pierre a enfoncé le clou (3-0), avant deux nouveaux buts, dont un autre penalty, portant le score final à 5-0. Une démonstration de force qui place d’emblée l’équipe parmi les favorites de la compétition.

Pour Souleymane Rouamba, président du comité d’organisation et chef de service de l’encadrement, cette coupe comble un manque crucial : « Les élèves ont peu d’occasions de compétitions en football. L’USUBF existe, mais les moyens limités freinent l’engagement des établissements. Cette coupe locale permet aux jeunes d’exprimer leurs talents, de se rencontrer et de fraterniser ». Avec une vingtaine de matchs prévus et une finale programmée début mai, l’événement se veut un laboratoire de cohésion et de détection de futurs talents pour la sélection provinciale.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire a salué une initiative alignée sur les objectifs éducatifs : « Cette coupe cultive un esprit sain dans un corps sain. Elle encourage le travail d’équipe, le sacrifice, la solidarité, mais aussi le civisme et le patriotisme. » Tout en remerciant les encadreurs, la police et les services de santé pour leur soutien, il a rappelé que « l’essentiel est de participer », invitant les équipes à incarner le fair-play.

Alors que la compétition entre dans sa phase active, les regards se tournent déjà vers la finale, prévue dans les premières semaines de mai. Entre détection sportive et renforcement du vivre-ensemble, cette 2ᵉ édition s’annonce comme un catalyseur d’espoirs pour la jeunesse du Ganzourgou. Reste à voir qui succédera au lycée de Mogtédo sur le palmarès.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata