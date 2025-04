Centre- ouest: Clôture des activités sportives et culturelles de la CEB de Tenado

Ténado, le 5 avril 2025 (AIB) – Débutées le 15 janvier 2025, les activités culturelles et sportives de la CEB de Ténado ont connu leur apothéose ce samedi, par une grande finale de football, jouée sur le terrain de l’école primaire publique de Koukouldi « C », entre l’école de Batondo « B » et celle de Koukouldi « A ».

Le trophée a été remporté par l’équipe de Koukouldi « A » qui a battu son adversaire sur le score de 4-1 dans le temps réglementaire.

L’équipe victorieuse de football est repartie avec une enveloppe de 100 000 F et d’autres lots, tandis que la finaliste malheureuse s’en est sortie avec une somme de 70 000 F et du matériel de sport.

Par ailleurs, le jeudi 3 avril 2025, plus d’une dizaine d’écoles ont compété en théâtre, ballet traditionnel, conte et danse traditionnelle.

Les meilleures écoles dans chaque discipline sont reparties chacune avec des instruments de musique traditionnelle et une somme d’argent.

En handball, c’est l’école de Tialgo « D » qui a remporté le trophée, le vendredi 4 avril 2025, doublé d’une enveloppe de 50 000 F, pour avoir battu celle de Bavila « A ».

C’est dans une ambiance des grands jours que se sont déroulées ces différentes activités culturelles et sportives de la CEB.

Le parrain de la saison 2025, Nébilma Bado, fils de la localité, a exprimé sa disponibilité à toujours accompagner de telles initiatives, surtout qu’« elles permettent au monde éducatif de fraterniser et de sympathiser, sans oublier cette cohésion sociale qui en découle ».

Quant au chef de la Circonscription d’éducation de base (CCEB), Lassina Yelemou, il a tenu à exprimer sa gratitude au parrain, aux autorités administratives, militaires, coutumières, ainsi qu’aux invités d’honneur, pour avoir rehaussé l’éclat de cette activité et pour leur accompagnement.

La cérémonie a été présidée par le président de la Délégation spéciale de la commune de Ténado, Asmède Dianda. La communauté éducative de la CEB et la de Ko ilukouldi sont sorties nombreuses pour vivre ces moments électriques.

Agence d’Information du Burkina

PB/YCB