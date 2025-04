FOOT-BFA-ZAM-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: Les Etalons cadets étrillent les Chipolopolos (6-1) et filent en demi-finale

Casablanca, 10 avr. 2025 (AIB) – Les Etalons cadets du Burkina Faso se sont qualifiés jeudi pour les demi-finales de la CAN U17 en étrillant au stade Laarbi Zaouli de Casablanca (Maroc) les jeunes Chipolopolos de la Zambie par le score sans appel de 6 buts à 1.

Les Etalons cadets continuent d’impressionner à Casablanca au Maroc depuis le début de la CAN des moins de 17 ans. Ils ont encore déroulé sur le rectangle vert de Laarbi Zaouli. C’était au tour des jeunes Chipolopolos de vivre l’enfer. 6 buts à 1 au finish sur le tableau d’affichage.

Le sérial buteur des Etalons cadets Loukman Ashsaraf Tapsoba a encore fait parler son adresse devant les buts. Il a réalisé un hat-trick et distance d’un but, son challenger, l’Eléphanteau Alynho Haidara (Côte d’Ivoire) dans le duel des meilleurs buteurs de la compétition. Après l’ouverture du score de Mohamed Fofana, place a été faite à Ashsaraf Tapsoba (21e, 77e et 90e) et à Halidou Diakité (58e et 68e) pour leur festival buts.

Le sociétaire du Real du Faso (Ligue 1, Burkina Faso) Tapsoba a marqué deux penalties et un but en fin de partie, digne d’un attaquant de pointe. Une frappe limpide comme il sait le faire. Il devient du coup, le meilleur buteur de l’histoire de la CAN U17 avec 7 réalisations.

Le reste du match a été facile même si à la pause les Etalons ne menaient que de 2 buts à 1. Abel Nyirongo (35e) avait réduit le score dans le bref reveil des Chipolopolos. Le doute a quelque peu traversé les esprits côté burkinabè (supporters, staff technique etc.) mais l’équipe est revenue des vestiaires gonflée à bloc pour gagner à l’usure.

La touche Barro impressionne

Le technicien burkinabè Oscar Barro a retouché son équipe pour affronter les Chipolopolos dans ce premier quart de finale. L’attaquant burkinabè Abdoulaye Latif Diaby qui a même figuré dans le onze-type de la CAF, a été préféré à Halidou Diakité pour ce match. « On connaissait les forces et les faiblesses de la Zambie », a dit l’entraîneur des Etalons cadets Oscar Barro, poursuivant que « j’ai recadré les choses ».

Il explique avoir « regardé la Zambie jouer et je la savait très redoutable. Il fallait repositionner des joueurs capables de jouer sur les 2e ballons et attaquer les ballons de hauteur et pouvoir les sortir proprement en cas de récupération. On l’a travaillé à l’entraînement et le joueur que je voyais capable de jouer ce rôle était mon capitaine, donc je l’ai glisser à l’intérieur.On est aller chercher les zambiens très haut pour les amener à la faute et profiter pour planter des buts ».

Le coach zambien Ian Bakala qui avait promis battre le Burkina Faso la veille, a reconnu que « le match était très difficile pour nous mais c’était une belle expérience pour les joueurs car nous jouions notre premier quart de finale de l’histoire. La différence s’est faite dans l’expérience ».

Pour la suite de la compétition, le Burkina Faso croisera en demi-finale, le vainqueur du match entre la Tunisie et le Mali le mardi 15 avril prochain dans le même stade de Laarbi Zaouli de Casablanca. Dans le second quart de finale qui a opposé le pays hôte, le Maroc, à l’Afrique du sud, ce sont les Lionceaux marocains qui ont pris le meilleur sur les jeunes Bafana-Bafana (3-1).

Les deux quarts de finale se joueront vendredi entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal dans le derby ouest-africain pendant que la Tunisie sera face au Mali. La CAN U17 se joue au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025.

Fiche technique du match Burkina Faso # Zambie

Jeudi 10 avril 2025, stade Laarbi Zaouli de Casablanca

Quart de finale CAN U17

Pelouse: bonne

Temps: ensoleillé mais frais

Spectateurs: 1000 environ

Arbitres: Hamza El Fariq, assisté de Abdessamad Abertoune (Maroc) et de El Hadji Birama (Mali)

Arbitres VAR: Samir Guezzaz (Maroc), assisté de Haggag Hussam Azab Ibrahim (Egypte)

Commissaire: Abdoulaye Sow (Sénégal)

Coordinateur général: Mohamed Jiddou (Mauritanie)

Avertissements:

Burkina Faso: Mikaël Coulibaly (35e)

Zambie: Saviour Mwansa (41e), Saviour Mwansa (41e)

Exclusions:

Burkina Faso: Néant

Zambie: Néant

Buts:

Burkina Faso : Mohamed Fofana (11e); Ashsaraf Tapsoba (21e, 77e et 90e), Halidou Diakité (58e et 68e)

Zambie: Abel Nyirongo (35e)

Les équipes

Burkina Faso: Prince Ouédraogo (puis Ciré Traoré, 90+2)-Mikael Coulibaly, Fadila Barro (cap), Issouf Dabo, Ali Koné, Abdoul Ouédraogo (puis Cheick Sanogo, 90+4)-Mohamed Fofana, Halidou Diakité (puis Bilhack Konaté, 81e)-Issouf Barra (puis Kassoum, 81e), Alassane Bagayogo (puis Gustavo Yaro, 81e), Ashsaraf Tapsoba. Coach: Oscar Barro (BFA)

Zambie : Rogers Simumba-Andrew Mwape (puis Chama Chansa, 86e), Vincent Mutondo (puis Nthasilwe Malupande, 73e), Saviour Mwansa, Jonathan Kalimina (cap)-James Sibeene, Nkotami Chimwemwe (puis Gabriel Phiri, 72e), Mike Mutale (puis Billy Dakar, 65e)-Abel Nyirongo, Mapolo Simute, Kelvin Chipelu. Entraineur: Ian Bakala (Zam)

Agence d’information du Burkina

as/ata