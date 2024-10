Burkina-Ganzourgou-Journée-Engagement-Patriotique

Ganzourgou : Un cross populaire et une séance d’aérobic pour marquer les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne à Zorgho

Zorgho, (AIB) – Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la ville de Zorgho a vibré, le mercredi 9 octobre 2024, au rythme d’un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic. Organisée sur la place du Haut-Commissariat, cette activité a rassemblé un large éventail de participants, notamment des agents de l’administration publique, des membres des organisations de la société civile (OSC) ainsi que d’autres composantes de la population.

Le coup d’envoi du cross a été donné à 16 heures. Les participants, après avoir parcouru plus de deux kilomètres autour du Haut-Commissariat, ont été accueillis par une séance d’aérobic dirigée par le directeur provincial des sports et loisirs du Ganzourgou, Tiga Kalmogo, accompagné de l’un de ses agents. Cette animation physique a permis de dynamiser davantage les participants, illustrant l’importance de maintenir un esprit sain dans un corps sain, comme l’a rappelé plus tard Mme Aminata Sorgho/Gouba, haut-commissaire de la province du Ganzourgou.

Dans son mot de clôture, Mme Sorgho/Gouba a tenu à exprimer sa gratitude à tous les participants pour leur mobilisation exemplaire. Elle a souligné les bienfaits d’une activité physique régulière pour la santé et a encouragé l’ensemble de la population à faire du sport une habitude. Elle a également saisi l’occasion pour inviter ses concitoyens aux séances d’aérobic prévues chaque lundi, mercredi et jeudi au stade omnisport de Zorgho.

Les Journées nationales d’engagement patriotique, lancés le 2 octobre dernier se poursuivront jusqu’au 16 octobre, avec une série d’activités variées dans la ville de Zorgho. Mme Sorgho/Gouba a exhorté la population à prendre une part active à ces manifestations pour réaffirmer leur engagement citoyen et patriotique.

Cette initiative est, pour elle, le témoignage de la volonté des autorités locales de promouvoir la santé publique et la participation citoyenne à travers des événements fédérateurs.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata