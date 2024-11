Education : Le ministre Sosthène Dingara à l’écoute des acteurs du Boulkiemdé et du Sanguié

Koudougou, (AIB) – Le ministre de l’Éducation nationale, Sosthène Dingara, a effectué une visite de terrain les 7 et 8 novembre 2024 dans les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié, dans la région du Centre-Ouest. Sa tournée a été marquée par des rencontres avec les acteurs de l’éducation de base, des visites d’écoles et des échanges constructifs autour des enjeux de la rentrée scolaire et des nouveaux défis à relever pour une école en phase avec la refondation.

Sosthène Dingara a débuté sa tournée par des visites d’écoles préscolaires et primaires, s’intéressant de près aux conditions d’enseignement et d’apprentissage.

À Koudougou, ce sont les écoles Sud A et Saint-Augustin qui l’ont accueilli, lui donnant l’occasion de discuter avec les équipes pédagogiques des défis auxquels elles sont confrontées et des pistes de solutions pour les résoudre.

Dans le Sanguié, et plus précisément à Réo, le ministre a inspecté l’école Saint-Bernard, réputée pour son programme d’éducation inclusive.

Le préscolaire du secteur 2 et l’école primaire de Banankyo ont également fait l’objet de sa visite, offrant ainsi un aperçu de la diversité des établissements scolaires de la région.

Lors des échanges avec les acteurs de l’éducation, aussi bien à Réo qu’à Koudougou, le ministre Dingara a insisté sur les préparatifs et le déroulement des rentrées administratives et pédagogiques.

En compagnie des encadreurs pédagogiques, le ministre s’est appesanti sur les nouvelles réformes qui, selon lui, doivent contribuer à cette refondation de l’État, en formant des citoyens patriotes et engagés pour la nation.

Il a ainsi souligné la nécessité d’inculquer aux enfants les valeurs de paix, de tolérance et de respect du bien public, tout en leur apprenant les métiers locaux pour une meilleure appropriation de leurs communautés.

En somme, les échanges avec les acteurs de l’éducation ont permis de faire le point sur les avancées réalisées et d’identifier des axes d’amélioration.

À noter que le point d’orgue de cette visite a été l’inauguration de l’école de Wendpouiré, construite grâce au soutien de l’ONG « Soleil dans la main ».

Cette nouvelle infrastructure scolaire témoigne de la volonté de doter les élèves d’un cadre d’apprentissage adapté et de qualité, a déclaré le directeur régional de l’enseignement de base du Centre-Ouest, Abylaicé Rouamba, qui se réjouit de cette visite du ministre, laquelle, selon lui, ne fait que galvaniser les acteurs de terrain.

Quant au ministre Dingara, il a précisé que cette tournée en région répondait à un double objectif : constater les conditions d’enseignement dans les régions pour les améliorer, mais aussi maintenir un dialogue permanent entre les différents acteurs du système éducatif afin de dégager des perspectives pour relever les défis actuels.

Agence d’information du Burkina

PB/ata