Ganzourgou/Clôture du projet CARAT à Zorgho : Des centaines d’enfant impactés, 50 d’entre eux reçoivent des kits d’installation

Zorgho, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/ Gouba a présidé un atelier bilan du projet CARAT le 26 mars 2025 dans la salle de réunions de la mairie de Zorgho. Cet événement a rassemblé les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de ce programme, financé par la fondation Suisse de la Chaîne du Bonheur et piloté par l’ONG Terre des hommes (Tdh).

Le projet d’appui à la prévention et à la lutte contre les pires formes de travail des enfants et des jeunes sur les mines artisanales et à petite échelle dans la province du Ganzourgou (CARAT) a été clôturé le 26 mars à Zorgho. Débuté en avril 2023 pour une durée de deux ans, le projet a permis la mise en œuvre d’un paquet d’activités visant à lutter contre le travail des enfants sur les sites d’orpaillage du Ganzourgou.

La coordinatrice du projet CARAT, Julienne Wanré, a présenté les résultats obtenus au terme des deux ans de mise en œuvre. Le projet a permis d’identifier 3 288 enfants à risque sur les sites d’orpaillage des communes de Boudry, Meguet et Mogtédo et de réinsérer 316 d’entre eux dans le système scolaire. Par ailleurs, 50 jeunes ont bénéficié d’une formation professionnelle (35 en couture, 8 en soudure, 4 en mécanique, 2 en teinture et tissage et 1 en maçonnerie) afin de favoriser leur autonomisation. Ces jeunes ont reçu des kits d’installation d’une valeur totale de 10 millions 700 mille FCFA. Pour renforcer la résilience économique des familles, 700 femmes ont été organisées en groupes d’épargne et ont reçu un accompagnement pour développer des activités génératrices de revenus.

Lors de son discours d’ouverture, le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a souligné l’importance de la protection des enfants contre le travail dans les mines artisanales. « Le phénomène du travail des enfants compromet non seulement leur avenir, mais aussi le développement durable de nos communautés », a-t-elle rappelé. Elle a mis en avant les avancées réalisées grâce à l’engagement des autorités, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.

Naomi Kaboré, une bénéficiaire du projet, a exprimé sa gratitude envers Tdh : « Grâce aux sensibilisations, j’ai compris les dangers du travail sur les sites artisanaux d’or. J’ai choisi d’apprendre la couture et j’ai reçu du matériel pour m’installer ».

Albert Tarpaga, coordonnateur du réseau de protection de l’enfance du Ganzourgou, a salué la stratégie inclusive du projet : « Nous avons mobilisé les employeurs des sites artisanaux eux-mêmes pour sensibiliser sur les risques du travail des enfants. C’est une approche originale qui porte ses fruits ». Il a également mis en avant le rôle crucial des réseaux communaux et des cellules communautaires de protection de l’enfance.

Malgré ces avancées, la problématique du travail des enfants dans les mines demeure préoccupante. Mme Wanré a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la durabilité des actions engagées. « Nous devons renforcer l’ancrage communautaire et assurer la continuité des systèmes de suivi et d’accompagnement des enfants », a-t-elle précisé.

En clôturant l’atelier, Mme Sorgho/Gouba a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs impliqués et a encouragé la recherche de solutions durables pour éradiquer les pires formes de travail des enfants. Elle a invité les acteurs à poursuivre leur engagement pour la protection de l’enfance.

L’atelier de clôture a ainsi été un moment de redevabilité sur actions mises en œuvre dans le cadre du projet et leurs effets positifs. Un appel est lancé aux partenaires et aux autorités locales pour assurer la continuité des actions en faveur des enfants vulnérables dans la province du Ganzourgou.

