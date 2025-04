BURKINA-GOURMA-SOLIDARITE-COLLECTE

Gourma/Nuit de solidarité : Des vivres et des non-vivres collectés au profit des élèves déplacés internes

Fada N’Gourma, 1er avril 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, le samedi 29 mars 2025 à Fada N’Gourma, la nuit de solidarité placée sous le thème : « Mobilisons-nous pour un avenir meilleur pour nos enfants », initiée par le consortium Todi-Yaba. Des vivres et des non-vivres ont été collectés au profit des élèves déplacés internes.

Depuis près de 10 ans, la région de l’Est à l’instar des autres localités du pays est en proie d’insécurité qui a occasionné des multiples dommages dont entre autres le déplacement massif des populations, les pertes et vies humaines et la fermeture des services sociaux de base.

Pour l’accès et le maintien des élèves déplacés internes dans le système éducatif malgré l’adversité, le consortium Todi-Yaba a initié une nuit de solidarité le samedi 29 mars 2025 à Fada N’Gourma, pour apporter leur contribution.

Cette nuit de solidarité a permis de collecter une somme de 2 263 300 F CFA, 2 vélos, 01 sac de riz, 01 carton de cahiers de 200 pages, 01 rame de papier, 100 œuvres littéraires, 650 000 repas pendant 21 mois.

Selon le coordonnateur du consortium Todi-Yaba, Dramane Ludovic Thiombiano, l’initiation de cette nuit de solidarité fait suite à l’appel des deux directeurs régionaux en charge de l’Education de base et Enseignements secondaires de la région qui leur ont exprimé le cri de cœur des élèves déplacés internes liés à leurs conditions de vie difficiles.

« C’est ainsi que cinq (05) associations de développement se sont mises ensemble pour faire appel à la contribution d’aide des filles et fils de la région de l’Est à cette franche de la population qui souffre à cause l’insécurité », a soutenu Dramane Ludovic Thiombiano.

Il a précisé que par cette action, le consortium vise à mobiliser des ressources financières et matérielles pour garantir à ces élèves déplacés l’accès à l’éducation dans des conditions dignes et adaptées à leurs réalités.

Pour M. Thiombiano, chaque enfant, quelle que soit sa conditions de vie, mérite une éducation de qualité et un avenir prometteur.

Les bénéficiaires ont apprécié cette initiative du consortium et ont expliqué que leurs conditions de vie ne sont pas roses car étant loin des parents, lesquels parents qu’ils n’arrivent pas souvent à les joindre.

« Il nous arrive de rester à l’école jusqu’à 17 heures parce que nous n’avons pas à manger. La plupart de nos camarades n’arrivent pas à honorer les frais de location de leurs maisons. Ils sont souvent menacés de quitter les loyers dans des telles situations. Le savon est une denrée pour nous certains moments », a témoigné une élève déplacée interne qui a gardé l’anonymat.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, a salué cet acte du consortium.

Il a invité toute la population à faire preuve de solidarité autour d’elle.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz