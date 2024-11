Burkina-Maroc-Forum-Panel

Forum MEDays au Maroc : le ministre Traoré porte la voix du Burkina Faso et des pays de l’AES

Ouagadougou, 28 nov. 2024 (AIB) – Dans le cadre de la participation du Burkina Faso aux MEDays 2024, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a animé ce jeudi 28 novembre 2024, à Tanger, au Maroc, un panel sur la résurgence de l’Afrique, aux côtés de panélistes issus du monde politique et du système des Nations Unies.

Portant la voix des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) lors de ce panel, le ministre Traoré a particulièrement insisté sur le fait que la résurgence de l’Afrique ne peut se réaliser qu’en plaçant l’Africain au cœur des politiques publiques.

Selon lui, le continent africain doit promouvoir un développement endogène, fondé sur ses propres capacités et valeurs, conformément à la vision portée par les chefs d’État de l’AES.

Il a invité les Africains à se départir des clichés négatifs sur leur continent et à mettre en avant l’image d’un Africain travailleur, intelligent et capable de mener une réflexion stratégique pour garantir un avenir radieux à l’Afrique.

Tout en mettant en lumière les progrès réalisés dans le domaine sécuritaire au sein des pays de l’AES, Karamoko Jean Marie Traoré a souligné l’importance cruciale de la sécurité dans le renouveau du continent africain.

Il a estimé que cette question doit être abordée sous un angle global et mutuel, à l’image de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans le cadre de l’AES.

De manière générale, les panélistes ont convenu que la résurgence de l’Afrique passe par la souveraineté et la résilience des pays africains.

Pour ce faire, les États africains doivent investir davantage dans l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, tout en œuvrant à l’unité, à la paix et à la sécurité du continent.

La 16e édition du Forum MEDays (Forum du Sud) s’est ouverte le mercredi 27 novembre 2024 à Tanger, au Royaume du Maroc, sous le thème « Souverainetés et résiliences : vers un nouvel équilibre mondial ». Elle est placée sous le très haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de l’ouverture des travaux, le président de l’Union des Comores, pays invité d’honneur, a appelé au respect du principe de souveraineté des États et à l’esprit de dialogue dans la gestion des conflits mondiaux.

Il a exhorté les dirigeants du monde à penser aux générations futures en adoptant des stratégies communes et inclusives, afin de bâtir un monde plus stable, équilibré et résilient.

Pour les autres intervenants de la cérémonie d’ouverture, le Forum de Tanger doit être un espace de réflexion et d’échanges pour les nations du Sud, afin de contribuer au nouvel équilibre mondial.

« L’Afrique ne doit pas suivre où le monde mène, mais doit plutôt éclairer le chemin de demain, » a affirmé le Premier ministre de la République de Sao Tomé-et-Principe.

En rappel, les MEDays 2024 réunissent environ 7 000 participants issus de 112 pays.

Agence d’information du Burkina

DCRP/MAECR-BE