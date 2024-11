Burkina-Culture-Histoire-Mémoire-Thomas-Sankara-Archives-Collectes

Burkina : Une campagne de collecte d’archives et d’artéfacts de la révolution d’août 1983 prévue du 1er au 31 décembre

Ouagadougou, 28 nov. 2024 (AIB)-Le Projet de construction des infrastructures du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara a annoncé, ce jeudi après-midi à Ouagadougou, une campagne de collecte d’archives et d’artéfacts de la révolution d’août 1983. Celle-ci se tiendra du 1er au 31 décembre 2024 à l’échelle nationale et internationale.

« Cette campagne vise à rassembler les documents, objets, témoignages et souvenirs qui font écho à l’esprit de cette révolution et qui sont immédiatement disponibles », a déclaré le président du projet, Étienne Lompo, lors d’une conférence de presse organisée pour l’occasion.

Étienne Lompo a expliqué que cette initiative poursuit trois objectifs principaux.

Le premier est de préserver l’histoire du Burkina Faso en rassemblant les archives et les artéfacts pour alimenter les services d’archives, les bibliothèques et, particulièrement, la Maison des mémoires et la bibliothèque numérique, qui font partie des infrastructures prévues dans le projet de construction du mémorial.

Le deuxième objectif est d’éduquer les générations futures. En collectant ces documents et objets, le projet entend transmettre aux jeunes générations les luttes et sacrifices qui ont façonné l’histoire du Burkina Faso.

Enfin, cette initiative vise à promouvoir le dialogue social.

Selon Étienne Lompo, la révolution a été une période marquée par des innovations mais aussi des conflits.

« En invitant chacun à partager ses souvenirs et ses expériences, nous souhaitons favoriser un dialogue inclusif autour de notre histoire commune, permettant ainsi de renforcer notre cohésion sociale », a-t-il souligné.

Cette première campagne sera réalisée en collaboration étroite avec le Comité international du Mémorial Thomas Sankara et sous la supervision du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Un budget de 15 millions de FCFA a été alloué à l’activité, couvrant les frais de déplacement pour la campagne et la médiatisation de l’événement.

Le président du Comité international du Mémorial Thomas Sankara, le Colonel-Major à la retraite Daouda Traoré, s’est réjoui de cette initiative.

« Après plusieurs tentatives de destruction des archives liées au président Thomas Sankara, ce projet arrive à point nommé pour sauvegarder la mémoire du père de la révolution d’août 1983 », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé que d’autres campagnes similaires suivront, à raison de deux par an.

Le capitaine Thomas Sankara a dirigé la Haute-Volta à partir du 4 août 1983, renommant le pays Burkina Faso le 4 août 1984. Il a été assassiné le 15 octobre 1987.

En reconnaissance de son rôle historique, il a été élevé au rang de Héros de la Nation lors d’une séance du Conseil des ministres tenue le 4 octobre 2023.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata