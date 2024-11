Burkina: Le visage actuel de la communication présenté à des nouveaux étudiants

Ouagadougou, (AIB)-Le Collectif des Jeunes Communicants du Burkina (CJCB) a organisé, le samedi 23 novembre 2024, à Ouagadougou, la première édition de la Journée d’accueil et d’orientation des nouveaux étudiants en communication.

À l’ère du numérique, le monde des médias et de la communication connaît de profondes transformations. C’est dans cette dynamique que le CJCB a initié une journée dédiée aux nouveaux étudiants.

Placée sous le thème : « Le visage actuel de la communication : défis et opportunités pour les jeunes étudiants », cette rencontre avait pour objectif d’accueillir et de guider ces derniers dans leur parcours académique et professionnel.

Le président du CJCB, Gustave Konaté, a souligné l’importance de cette initiative pour les jeunes : « L’objectif est de vous orienter sur un métier passionnant mais exigeant. Soyez curieux, innovants et porteurs de valeurs éthiques, car chaque mot que vous diffusez peut transformer la société. »

Le parrain de la cérémonie, Sylvain Vebamba, conseiller spécial du président de l’Assemblée législative de Transition, a invité les étudiants à développer un esprit critique et à cultiver l’audace : « Vous êtes appelés à devenir des leaders d’opinion et des acteurs de transparence et de démocratie. »

Pour sa part, le Directeur général de la Communication, Yirmalè Frédéric Some, représentant le ministre d’État en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a évoqué les défis et les opportunités du métier.

« Vous devrez allier rigueur, professionnalisme et responsabilité sociale. Le monde attend de vous des voix crédibles et des messages porteurs de vérité. », a conseillé M. Somé.

Il a salué l’initiative et souligné son importance : « Cette plateforme est une opportunité pour comprendre les rouages d’un métier stratégique pour notre société. Elle vous prépare à relever les défis de la communication et du journalisme. »

Créé en 2023, le Collectif des Jeunes Communicants du Burkina se veut un espace de formation, de mentorat, de réseautage et une tribune d’insertion professionnelle pour les jeunes.

« D’autres activités sont prévues, notamment des formations de renforcement des capacités au profit des membres dans plusieurs disciplines de la communication, des séances de mentorat pour approfondir la maîtrise de ces métiers, ainsi que des partenariats avec des entreprises et institutions pour faciliter l’insertion professionnelle des membres », a précisé Gustave Konaté.

