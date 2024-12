Burkina- Ouahigouya-Culture

« Filga d’or 2024 » : La 2ème édition se tiendra le 28 décembre 2024 à Ouahigouya

Ouahigouya, 02 décembre 2024 (AIB)-L’Association art au service du développement en collaboration avec la maison Wendabo événementiel pro service ont animé une conférence de presse le samedi 30 novembre 2024 à Ouahigouya où le programme de la deuxième édition des activités du Filga d’Or 2024 a été dévoilé.

La culture est un élément fondamental dans toutes les actions de développement d’une nation. Elle est un facteur de cohésion sociale et du vivre ensemble. En dépit du contexte sécuritaire très difficile que traverse le Burkina Faso, en particulier la région du Nord, des acteurs culturels, très résilients veulent consacrer une nuit pour honorer ceux qui se sont illustrés dans la culture et le sport dans la région.

C’est dans ce sens que l’Association art au service du développement en collaboration avec la maison Wendaabo événementiel pro service ont animé une conférence de presse le samedi 30 novembre à Ouahigouya pour dévoiler au public le programme de la deuxième édition de « Filga d’or 2024 », une cérémonie qui se veut pour objectif, reconnaitre les mérites des acteurs culturels et sportifs de la région du Nord.

Pour le secrétaire général de l’Association art au service du développement Issiaka Tégwindé Savadogo, « la présente conférence de presse a pour but de dévoiler au public burkinabè les grandes lignes des Filga d’or 2024. Avec la crise sécuritaire très difficile dans la région, il ya des braves fils et filles qui se sacrifient pour faire vivre la région à travers la culture et le sport. Nous tenons à reconnaitre leurs mérites et traduire notre solidarité pour promouvoir la culture et le sport par cette cérémonie ».

« Cette initiative est très salutaire. Si avec le contexte sécuritaire très difficile il y a des acteurs qui mouillent les maillots pour tenir haut le secteur culturel et du sport, il faut reconnaitre leurs mérites. Nous disons merci à l’ensemble des organiseurs du Filga d’Or pour les initiatives. Donc nous invitons la jeunesse de la région à l’union sacrée, à rester mobiliser au tour de nos autorités pour le retour de la paix dans notre pays. Nous leurs affirmons notre soutien total » a laissé entendre le directeur provincial en charge de la culture du Yatenga Souleymane Ouédraogo.

Filga d’or 2024 est à sa deuxième édition, pour la réussite M .Ouédraogo sollicite l’accompagnement de tous les fils et filles de la région. Le rendez-vous c’est pour le 28 décembre 2024 dans la cité de Naaba Kango.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata