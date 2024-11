Job vacances: Ces scolaires qui se « cherchent » à Yéguéresso

Le péage à la sortie Est de Bobo-Dioulasso sur la route nationale N°1 menant à Ouagadougou dans le village de Yéguéresso, est un lieu d’affluence des vendeuses ambulantes. En cette période de vacance, ces vendeuses sont pour la plupart des élèves à la recherche d’espèces sonnantes et trébuchantes pour préparer leur rentrée scolaire prochaine. Zoom sur ces scolaires qui se « cherchent ».

Les vacances scolaires sont un moment de repos pour les élèves. Elles leur offrent l’opportunité de se détendre, de passer du temps en famille ou entre amis, ou de voyager en attendant la prochaine rentrée. Ce n’est pas le cas pour ces jeunes scolaires de Yéguéresso, village de Bobo-Dioulasso situé à la sortie Est de la ville au niveau du péage sur la route de Ouagadougou (Route nationale N°1).

Ces élèves occupent leurs vacances par des activités créatrices de revenu aux encablures du péage. Chauffeurs, passagers, ou motocyclistes, personne n’échappe aux interpellations de ces « actrices économiques ». Elles vendent entre autres, des arachides, des mangues séchées, de l’anacarde transformé, des souchets, des feuilles d’aubergine. Ce samedi 20 juillet, aux environs de 10 heures, le spectacle est le même que d’habitudes. A quelques mètres du péage, des filles sont assises à même le sol avec leurs marchandises, pendant que d’autres sont dans les courses poursuites des véhicules avec leurs marchandises en main ou sur la tête. Ça se bouscule devant les véhicules, dans l’espoir de convaincre les passagers à acheter son produit.

Sangaré Fatouma Zaraou, élève en classe de 2nd à Yéguéresso, fait partie de ces commerçantes du jour. Originaire de Yéguérésso, cette élève dit occuper son temps pendant les vacances depuis plusieurs années. « Je vends ici pour chercher l’argent de mes fournitures afin d’aider mes parents à la rentrée prochaine », confie-t-elle. En plus de payer ses fournitures, elle dit subvenir à certaines de ses petites dépenses sans l’intervention de ses parents. Dans la journée, toujours selon Fatoumata, ses ventes journalières varient entre 5000 et 10 000 F CFA.

Sanou Inès, plus jeune, élève en classe de CE2 à Yéguéresso, vend aussi des arachides, des souchets et des feuilles sur le même site. « Je prends les marchandises avec ma tante pour vendre » déclare-t-elle. Pour la majorité des marchandises, poursuit la petite fille, sa tante se ravitaille depuis le centre-ville de Bobo-Dioulasso. Pour elle, faire ce petit commerce est très important, car avec ce qu’elle gagne elle arrive à aider ses parents dans les dépenses en rapport avec ses études. A l’instar de ces deux élèves, toutes les autres interrogées sur le site disent vendre dans le but de payer leur fourniture pour la rentrée prochaine qui s’annonce dans quelques mois.

Des difficultés

Sur le site, les enfants sont exposés et sont souvent victimes d’accident, nous fait comprendre Traoré Abissa une élève en classe de 6e qui vend des arachides et des mangues séchées. Une de ses sœurs a même déjà été victime d’accident sur les lieux. Soma Rachidatou, élève en classe de CM2 et vendeuse de mangue séchée et de souchet, souligne les disputent et mésententes entre les vendeuses dans la compétition pour la clientèle.

« On peut par exemple m’appeler et une autre cour pour aller vendre, cela entraine des disputes qui peuvent aller jusqu’à se porter des coups de main » regrette la môme. Néanmoins elle laisse entendre que le courant passe bien entre la plupart d’entre elles. Malgré les difficultés que rencontrent Rachidatou et ses camarades, elles disent aimer ce travail de vacances et sont prêtes à rebeloter chaque vacance.

Yéri Augustine LADEDJI

(Stagiaire)