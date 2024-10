Burkina – Éducation – Décoration

Enseignement : 362 acteurs de l’éducation distingués pour services rendus à la Nation

Ouagadougou, 25 oct. 2024 (AIB) – Les ministères en charge de l’éducation ont célébré jeudi, en différé, la Journée mondiale de l’enseignant, au cours de laquelle 362 agents ont été décorés pour la qualité de leur travail dans la formation des élèves et des étudiants, malgré le contexte d’insécurité dans plusieurs localités du pays.

Six officiers et 356 chevaliers, tous de l’ordre des Palmes académiques. Ce sont ces travailleurs qui ont reçu, le jeudi 24 octobre 2024, la reconnaissance de la Nation pour leur abnégation dans la formation et l’encadrement des élèves et des étudiants.

Selon le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, le Pr Adjima Thiombiano, malgré l’insécurité, de nombreux enseignants continuent de relever les défis, et certains ont payé de leur vie pour que le Burkina Faso avance.

À cet effet, il a rendu un vibrant hommage à l’ensemble des acteurs du système éducatif pour leur contribution à la promotion d’une éducation de qualité.

D’après le ministre Thiombiano, cette décoration est une invitation à un plus grand engagement et à une résilience accrue pour un système éducatif plus performant.

« Enseignantes, enseignants, en tant que bâtisseurs de l’avenir, vous portez une responsabilité immense : celle d’être les gardiens de l’espoir et les architectes d’un Burkina Faso uni », a-t-il déclaré à leur intention.

Pour lui, dans le contexte d’insécurité que connaît le Burkina Faso, l’éducation est le meilleur rempart, car elle permet de proposer des solutions endogènes de développement pour l’affirmation de notre souveraineté.

Le thème de l’édition 2024 de la Journée mondiale de l’enseignement est : « Valoriser les voix des enseignants : vers un nouveau contrat social pour l’éducation ».

Le ministre a soutenu que cette journée met en avant le rôle de l’enseignant dans l’éducation et la formation de la jeunesse pour une société plus responsable.

D’où la réorganisation des ministères en charge de l’éducation pour une réforme globale de notre système éducatif, a laissé entendre le Pr Thiombiano.

Il convient de noter que la cérémonie de décoration a également vu la participation des ministres en charge des Affaires étrangères et de la Transition digitale.

Le dernier remaniement ministériel, intervenu le 25 juin 2024, a consacré trois ministères à l’éducation.

Il s’agit du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, et du ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique.

Ces ministères sont dirigés respectivement par le Pr Adjima Thiombiano, Jacques Sosthène Dingara et Dr Boubacar Savadogo.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata