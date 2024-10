Le Burkina célèbre la diversité de l’artisanat africain

Ouagadougou, 25 oct. 2024 (AIB) -Le Burkina Faso a ouvert vendredi, la17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), un cadre de promotion de la diversité de l’artisanat africain durant une semaine.

« L’artisanat contribue à plus de 20 % du Produit intérieur brut (PIB) du continent et emploie plus de 60 millions de personnes, majoritairement des jeunes », a indiqué le ministre en charge de l’Artisanat Serge Poda, qui a lu l’allocution du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon lui, l’artisanat, qui constitue une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages, est un levier incontournable de croissance et de réduction de la pauvreté.

Le ministre s’exprimait vendredi à Ouagadougou, lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), en présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a par ailleurs signalé que le secteur fait face à d’importants défis, accentués par la crise sécuritaire qui frappe plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso.

« Cette situation de vulnérabilité a bouleversé les fondamentaux socio-économiques et particulièrement impacté les secteurs productifs, notamment l’artisanat, en raison des déplacements massifs de populations et de la diminution des opportunités de commercialisation des produits artisanaux », a-t-il déclaré.

Serge Poda a soutenu qu’en dépit d’un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes et de multiples tentatives de peindre le Burkina Faso en rouge, le pays a une fois de plus réussi à rassembler des délégations venues d’Afrique et d’ailleurs pour célébrer la richesse de l’artisanat africain.

À ses dires, l’engagement, la détermination et le courage des forces combattantes sur le terrain ont permis d’infliger de « lourdes pertes » à l’ennemi et de maintenir la sécurité nécessaire et indispensable à la tenue de cet événement.

Il a aussi expliqué que les artisans font face à de nombreuses difficultés, notamment l’accès au financement et aux marchés internationaux, l’absence de formation qualifiante et professionnalisante, ainsi que la concurrence déloyale.

Le premier responsable du département en charge de l’artisanat a noté que malgré ces défis, le Burkina Faso a su mettre en place des initiatives dynamiques pour soutenir et promouvoir le secteur.

Le ministre a par ailleurs rendu un vibrant hommage aux pays invités spéciaux de cette 17e édition, le Mali et le Niger, pays frères de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel.

Le parrain de la cérémonie, le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a exprimé sa reconnaissance aux Burkinabè pour leur sacrifice et au gouvernement pour toutes les actions permettant de résister aux adversités de toutes sortes au Burkina.

Dr Bougouma a souligné qu’après 34 années d’existence, le SIAO mobilise à chaque édition des participants provenant des quatre coins du monde.

« L’artisanat, qui est un facteur clé de la transformation structurelle de l’économie du pays, mérite une attention toute particulière et un accompagnement conséquent », a-t-il renchéri.

En rappel, la 17e édition du SIAO est placée sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Elle se tient du 25 octobre au 3 novembre 2024 à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

NO/zo/ata