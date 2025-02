Énergie, mines et carrières

Le premier directeur régional du Centre-Nord installé

Kaya, 21 février 2024 (AIB) – La région du Centre-Nord dispose désormais d’un service déconcentré du ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières. Le premier directeur régional a été officiellement installé le vendredi 21 février 2025 dans ses fonctions par Madame Bernadette Adenyo/Serémé, secrétaire générale de la région, en présence des corps constitués et d’une délégation dudit ministère conduite par Oumarou Mandé, inspecteur général des services.

Nommé en Conseil des ministres lors de sa séance du 26 décembre 2024, l’ingénieur en géologie et en mines, Wendbénédo Emmanuel Tiemtoré, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de directeur régional de l’Énergie, des Mines et des Carrières du Centre-Nord le vendredi 21 février 2025. En l’installant dans ses fonctions au nom du gouverneur de la région, Madame Bernadette Adenyo/Serémé a rassuré le tout nouveau directeur de la disponibilité de l’autorité régionale et de l’ensemble des corps constitués à l’accompagner pour surmonter les difficultés inhérentes à tout service nouvellement ouvert et pour l’accomplissement de sa mission.

Mesurant l’ampleur de ses responsabilités à ce nouveau poste, le directeur régional s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour atteindre les objectifs escomptés. « Nous n’avons pas de baguette magique, la tâche ne sera pas facile, mais je suis certain qu’avec votre collaboration effective, nous arriverons à faire des merveilles », s’est-il convaincu.

Pour l’inspecteur général des services, la déconcentration progressive du ministère en charge de l’Énergie participe de la volonté du gouvernement de répondre efficacement aux préoccupations des artisans miniers en particulier. Des défis restent à relever dans ce secteur stratégique pour la politique d’autonomisation du Burkina Faso. Oumarou Mandé a cité, entre autres, l’amélioration de la qualité des services énergétiques afin de les rendre plus accessibles sur l’ensemble du territoire, la mise en place d’un mécanisme de suivi et de contrôle efficace de l’exploitation de l’or et l’encadrement de l’exploitation artisanale des mines et des carrières.

La région du Centre-Nord regorge d’énormes potentialités en matière de mines, de carrières et d’énergie, permettant, selon l’ingénieur en géologie et en mines, de générer d’importantes recettes. Les statistiques révèlent une trentaine de permis de recherche minière, cinq permis d’exploitation industrielle de grandes mines, une autorisation d’exploitation artisanale de substances minières, six autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrière et d’importants sites d’exploitation artisanale. Dans le domaine de l’énergie, le Centre-Nord compte plusieurs projets et programmes d’électrification rurale ainsi que des projets de centrales solaires.

Augustin Irwaya OUEDRAOGO