Gourma/Assainissement : Le nouveau directeur régional promet s’appuyer sur les acquis de son prédécesseur

Fada N’Gourma, 24 fév. 2025 (AIB)-Le nouveau directeur régional en charge de l’Assainissement de l’Est, Tégawendé Issaka Juste Ouédraogo, a promis s’appuyer sur les acquis de son prédécesseur, lors de sa passation de charge le mardi 18 février 2025 à Fada N’Gourma.

Le directeur régional entrant Tégawendé Issaka Juste Ouédraogo, a remplacé Evariste Zongo, qui a dirigé la structure durant 23 mois.

La passation a eu lieu le mardi 18 février 2025 à Fada N’Gourma.

M. Ouédraogo mesure la délicatesse de ses nouvelles fonctions au regard de la sensibilité du secteur de l’eau à un moment où les défis sont énormes avec l’arrivée des Personnes déplacées internes (PDI) dans certaines localités.

Pour cela, il s’est engagé à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur pour espérer des résultats reluisants qui satisfassent les populations.

Selon le nouveau directeur régional, seul, il ne pourrait pas surmonter ces défis.

Il a sollicité l’accompagnement de l’administration, de ses supérieurs hiérarchiques et de l’ensemble de son personnel.

Le directeur sortant, Evariste Zongo, part avec le sentiment comblé, car à son actif, on peut retenir plusieurs réalisations.

Ainsi, en matière d’approvisionnement en eau potable sous son magistère, on note 108 forages équipés de PMH, 45 systèmes d’adduction d’eau potable simplifiées, 39 postes d’eau autonome au profit de 207 500 personnes dont 35% de PDI.

Pour ce qui est de l’assainissement, on retient plus de 3 495 latrines familiales réalisées au profit des populations hôtes et PDI en sus des autoréalisations dans le cadre de l’ATPC, qui a vu la déclaration de 16 villages ayant mis fin à la défécation à l’air libre et 12 villages certifiés.

S’agissant de la gouvernance de ce secteur, 350 participants ont été formés sur des thématiques telles que l’AMOC, WASH in school.

Le secrétaire général de la régiin de l’Est, Siaka Ouattara, a indiqué au nouveau directeur la disponibilité de l’administration à l’accompagner dans sa nouvelle mission.

Cependant, il lui a demandé d’être humble dans son commandement s’il veut réussir sa lettre de mission avec son équipe qui est composée majoritairement de jeunes.

Agence d’information du Burkina

