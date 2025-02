Djibo : Inauguration du « Rond-Point de l’AES »

Djibo, 23 février 2025 (AIB)-Des habitants de Djibo se sont rassemblés en grand nombre dimanche matin pour célébrer l’inauguration officielle du rond-point baptisé « Rond-Point de l’AES ».

L’événement a attiré de nombreux participants, parmi lesquels des responsables administratifs, des membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), des chefs coutumiers et religieux, ainsi que de nombreux jeunes et femmes de la communauté locale.

L’inauguration de ce rond-point est l’aboutissement de plusieurs semaines de travaux, entamés le 28 janvier 2025.

Agence d’information du Burkina