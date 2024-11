FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-CAN2025

Elim/CAN2025 : six forfaits dont Bertrand Traoré au sein des Etalons avant le choc Burkina # Sénégal

Ouagadougou, 11 nov. 2024 (AIB) – Le groupe Etalons enregistre six forfaits dont Bertrand Traoré, Hervé Koffi, Dango Ouattara, Gustavo Sangaré, Mohamed Konaté et Kader Ouattara, avant le derby ouest-africain qui oppose le Burkina Faso au Sénégal le 14 novembre prochain, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 dans la poule L, a annoncé lundi la Fédération burkinabè de football (FBF).

Après le forfait de Dango Ouattara avec son club Bournemouth (Premier anglaise), connu depuis bien longtemps et remplacé par Josué Tiendrébéogo, les Etalons ont encore enregistré des forfaits en cascade, dus à des blessures en club. Il s’agit de Bertrand Traoré, Hervé Koffi, Dango Ouattara, Gustavo Sangaré, Mohamed Konaté et Kader Ouattara. La FBF qui a donné l’information, n’a pas précisé la nature des blessures des joueurs forfaits ni le temps de leur indisponibilité, mais a communiqué les noms des remplaçants.

Le gardien de but de l’EFO Philippe La Paix Maré remplace Hervé Koffi, Régis N’Dos remplace Bertrand Traoré pendant que Ridouane Maïga (AS Douanes) vient à la rescousse de Gustavo Sangaré. En attaque Clément Pitroipa (AS Douanes) viendra suppléer Mohamed Konaté et Blakiss Ouattara (EFO) secondera Abdoul Kader Ouattara.

Les Etalons sont déjà à Bamako dans la capitale malienne pour débuter un stage jusqu’au jour du match, le 14 novembre prochain. Après ce match de la 5e journée pour le leadership du groupe L, l’équipe burkinabè s’envolera pour le Malawi sans les forfaits, où elle croisera les Flammes de ce pays comptant pour la 6e et dernière journée.

Le Burkina Faso est leader de la poule L avec 10 points (+7), suivi du Sénégal (10 points +6), du Burundi (3 points – 5) et du Malawi (0 point – 8).

La CAN 2025 se dispute du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Agence d’information du Burkina

as/ata