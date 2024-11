Tenkodogo : TenkoEventsPlus sensibilise les jeunes contre la corruption

Tenkodogo, 09 nov. 2024 – L’Association TenkoEventsPlus a organisé dans la salle de réunion du Conseil régional une conférence sur le thème « Jeunesse et corruption : quels enjeux sociaux et sécuritaires » et sur le sous-thème « Employabilité des jeunes en temps de crise », à l’intention des élèves et étudiants.

Placée sous la présidence du colonel Aboudou Karim Lamizana, gouverneur de la région du Centre-Est, et sous le parrainage d’Emmanuel Sorgho, élu consulaire et membre du Conseil régional du patronat, ainsi que d’Adja Assèta Oubda, vice-présidente du Conseil régional du patronat, la conférence a enregistré la présence de Mme Kéré/Balima Sabine, élue consulaire, de Bérenger Poda, président de la délégation spéciale de Tenkodogo, du docteur Ibrahima Sorgho, enseignant-chercheur à l’université Joseph Ki-Zerbo, et d’Adaman Kamboné, chargé de mission.

Trois panélistes ont animé la conférence : Mohamed Sawadogo, commissaire central de la ville de Tenkodogo, le chef d’escadron Pascal Zida, commandant de la Place d’armes, et le directeur général de la Scoop-CA Burkina Mine.

Selon Sabane Sana, président de l’association TenkoEventsPlus, cette conférence vise à encourager les élèves et étudiants à adopter un comportement intègre et à se détourner de la corruption.

Pour les panélistes, la corruption représente un danger pour le développement socioéconomique de notre pays.

Sur le plan social, elle fragilise le tissu social et altère la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Selon eux, il est nécessaire que la volonté politique du capitaine Ibrahim Traoré soit soutenue par les masses populaires, en combattant la corruption à tous les niveaux et en impulsant une véritable révolution des mentalités fondée sur les valeurs d’intégrité, de dignité, de probité, d’honneur et de patriotisme, plutôt que sur la recherche du gain facile.

Pour atteindre ce niveau d’engagement, il est important de former les élèves et étudiants, futurs agents de l’administration publique, afin qu’ils ne deviennent pas des fonctionnaires corrompus et corruptibles.

L’initiative a été saluée par les autorités de la région. Le haut-commissaire de la province du Koulpelgo, représentant le gouverneur, a invité les participants à tirer le meilleur de ce qu’ils ont appris.

Agence d’information du Burkina

SM/ata