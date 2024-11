Dori: Un cross populaire civilo-militaire pour renforcer la cohésion armée-nation

Dori, 1er nov. 2024(AIB)-Dans le cadre des manifestations commémoratives du 64e anniversaire des Forces armées nationales, le commandement de la 4e région militaire a organisé un cross populaire civilo-militaire, le jeudi 31 octobre 2024 à Dori, afin de renforcer l’intégration et la cohésion armée-nation.

Selon le commandant de la 4e région militaire et commandant de la place d’armes de Dori, le lieutenant-colonel Bapio Kouayé Narcisse Bassinga, ce cross civilo-militaire vise à communier avec l’ensemble de la population.

À l’écouter, cette activité a pour but de permettre aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de fraterniser et de montrer que c’est de manière collective que l’hydre terroriste sera vaincue au Burkina Faso.

Le cross, qui s’est déroulé sur un circuit de 4 kilomètres, a regroupé plus de 500 participants composés essentiellement d’éléments des FDS, des VDP et de la population de Dori.

Ils sont partis du camp Liptako et y sont revenus après avoir arpenté certaines rues de Dori.

L’activité s’est terminée par une séance d’aérobic au 41e régiment d’infanterie commando de Dori.

Pour le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Fabien Rodolphe Sorgho, cette activité est la preuve que les FDS, les VDP et les populations constituent les membres d’un grand corps qu’est le Burkina Faso.

D’après le premier responsable de la région du Sahel, c’est avec ce bloc unique que seront relevés tous les défis de sécurité et de développement.

« L’armée fait corps avec la population civile et c’est ensemble que nous allons lutter pour engranger des victoires », a-t-il confié.

Il a remercié l’ensemble des participants pour la mobilisation et la très bonne ambiance qui a régné tout au long de l’activité.

Pour le directeur régional du Centre national des œuvres universitaires, M. Abdouramane Alhassane, participant à ce cross, cette journée restera mémorable et témoignera de la cohésion entre l’armée et la nation.

« C’est un moyen de favoriser l’union entre ces différentes entités pour lutter contre le terrorisme », a dit M. Abdouramane.

Les commerçants de Dori ont offert un taureau aux FDS pour soutenir les activités commémoratives du 64e anniversaire de l’armée nationale.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maiga

AIB Séno