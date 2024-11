Burkina – Ioba – Commémoration – Journée – Martyrs

Ioba : La haut-commissaire invite chaque Burkinabè à faire attention à ses choix et décisions

Dano, (AIB) – Les populations du Ioba ont observé une minute de silence, le jeudi 31 octobre 2024 à Dano, pour commémorer la journée nationale des martyrs au cours de laquelle la haut-commissaire de la province, Bernadette Adenyo / Sermé a invité chaque Burkinabè à faire attention aux choix et décisions qu’il prend afin d’éviter les conséquences fâcheuses.

La province du Ioba a commémoré la journée nationale des martyrs en hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’état manqué du 16 septembre 2015.

C’est la première responsable de la province, Bernadette Adenyo née Sermé qui a présidé cette cérémonie. Dans son adresse aux participants, à l’issue de la minute de silence, elle a rappelé les événements qui ont conduit à un blocage durant des jours au Burkina Faso en octobre 2014 et septembre 2015.

Selon elle, ce blocage est né du fait de la volonté, du choix, et de la décision d’un certain nombre d’acteurs.

« C’est pourquoi, en tant que fille et fils de ce pays, nous devons faire très attention à nos choix et aux décisions que nous prenons parce qu’elles peuvent avoir des conséquences insoupçonnées et incalculables », a martelé Mme Adenyo.

Elle a également eu une pensée pieuse à l’endroit de tous ceux qui sont tombés injustement dans la guerre imposée au pays des hommes intègres.

« Les Burkinabè ont soif de pouvoir parcourir chaque centimètre carré de leur territoire », a indiqué la Haut-commissaire avant d’exprimer sa conviction de voir le pays renoué avec la paix grâce à l’engagement des patriotes.

Elle a par ailleurs appelé les populations à de se donner la main pour que le Burkina Faso soit libre et souverain. C’est par des prières pour que Dieu apporte sa consolation dans les cœurs des familles éplorées que Bernadette Adenyo a clos son intervention.

A la fin de cette cérémonie, un opérateur économique de Dano, Bontchenou Augustin Dabiré a remis une enveloppe de 225 000 FCFA aux Forces de défense et de sécurité, représentant sa contribution à la sécurisation de la province. 75 000 FCFA de cette somme ont été collectés lors des 72 heures du bar Bontchenou et 150 000 FCFA ont été offerts par le promoteur M. Dabiré.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata