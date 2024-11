Comité local de l’eau Vranso 3 : un travail salutaire sur le terrain depuis sa mise en place

Réo, (AIB). Le Comité local de l’eau (CLE) Vranso 3 a tenu sa première assemblée générale de 2024, le mardi 29 octobre 2024, à Réo, sous la présidence du Haut-Commissaire de la province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba.

Pour cette première assemblée générale de l’année, les membres statutaires du CLE étaient tous présents pour échanger sur le bilan des activités réalisées en 2023 et programmer celles de 2024.

Dans son discours d’ouverture, le Haut-Commissaire, présidente du CLE Vranso 3, a félicité et encouragé tous les acteurs qui s’investissent énormément en faveur de la protection et de la gestion des ressources en eau dans l’espace du CLE Vranso 3.

Elle a également tenu à les remercier pour leur accompagnement et les actions multiformes déjà entreprises.

Parmi ces acteurs, figurent l’Agence de l’eau du Mouhoun, bras technique et maître d’œuvre pour toutes les orientations, les conseils et autres soutiens, ainsi qu’Eau Vive Internationale en consortium avec l’ONG Help.

À noter qu’en quelques temps de collaboration dans l’espace du CLE, de nombreuses activités ont pu être menées, notamment le renforcement des capacités du CLE, la formation de 150 producteurs de six communes et des actions concrètes sur le terrain, dont le reboisement.

Comme bilan, on note certaines activités, telles que l’arrachage de plantes envahissantes au niveau du barrage de Seboun sur sept hectares, et le curage sur près de quatre kilomètres.

En termes de perspectives, il y a l’entretien de la digue du barrage par Vranso 3 et les travaux proprement dits de curage du barrage de Goundi par Eau Vive Internationale; les études de faisabilité étant déjà bouclées.

On note également une activité de redevabilité prévue en fin d’année.

Concernant le contexte, le Burkina Faso a entrepris au milieu des années 90 un processus de réforme du cadre institutionnel du secteur de l’eau qui définit la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) comme voie de résolution des questions liées à l’eau.

Ainsi, la mise en place du CLE Vranso 3 en 2018 par arrêté du gouverneur de la région du Centre-Ouest s’est avérée nécessaire et se justifie par le besoin de protéger le cours d’eau Vranso, la forêt classée de Tiogo, et une partie du corridor forestier qui longe l’espace de gestion du CLE Vranso 3.

Ces différentes ressources subissent en effet de fortes pressions anthropiques et animales, ainsi que les effets néfastes des changements climatiques.

Agence d’information du Burkina

PB/ata