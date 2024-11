Dori : Des vivres et du carburant pour soutenir les efforts de reconquête du territoire national

Dori, (AIB)-Le chargé de mission à la présidence du Faso, Ali Bokoum, a remis le mardi 12 novembre 2024 à la direction régionale de la police nationale du Sahel des vivres et la somme de 1 000 000 FCFA en signe de soutien et de reconnaissance pour les efforts de reconquête et de sécurisation menés par les Forces combattantes dans la région du Sahel.

Le don est composé de 1,5 tonne de riz, 15 cartons de savon, 10 cartons de pâtes alimentaires et 3 bidons d’huile. Outre ces vivres, il a également remis la somme de 1 000 000 FCFA.

« Ce don est une manifestation de reconnaissance et de solidarité envers les forces de défense et de sécurité qui opèrent dans la région du Sahel », a déclaré M. Ali Bokoum, chargé de mission à la présidence du Faso.

Selon M. Bokoum, les FDS accomplissent un travail remarquable dans le cadre de la défense et de la reconquête du territoire national, et il est important que les populations fassent preuve de reconnaissance et d’encouragement à leur égard.

Il a exhorté l’ensemble de la communauté de la région à répondre à l’appel des plus hautes autorités du pays en participant à l’effort de paix. « La victoire sur le terrorisme n’est possible qu’avec l’accompagnement et la participation active de l’ensemble des filles et fils de la région du Sahel à l’œuvre de reconquête nationale », a confié M. Bokoum.

Au nom du directeur régional de la police nationale, le commissaire principal de police, M. Bassoumaila Traoré, a exprimé toute sa gratitude au donateur et a promis que le don serait utilisé à bon escient. M. Traoré a émis le souhait que le geste de M. Ali Bokoum fasse des émules dans la communauté. « Les FDS attendent de la compréhension et de la collaboration de la part des populations de la région du Sahel », a-t-il conclu.

Le secrétaire général de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a réitéré cet appel en exhortant l’ensemble des Forces vives régionales à suivre l’exemple du chargé de mission à la présidence du Faso, M. Ali Bokoum.

Agence d’information du Burkina

MAM/ata