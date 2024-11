Musique : « Colombe », nouvel opus de la slameuse burkinabè Otemptic

Ouagadougou, 13 nov. 2024 (AIB) – L’étoile montante du slam burkinabè, Adjaratou Kabré, dite Otemptic, a lancé sur le marché un single intitulé « Colombe » pour magnifier la femme et sa combativité dans la vie sociale.

Le titre de cet opus, dont le clip est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement locales, « honore la femme pour sa combativité, son sacrifice, sa résilience et sa persévérance dans une société qui la marginalise et l’empêche de s’épanouir », a confié la slameuse.

Adji Kabré explique que la femme incarne « la paix, comme une colombe qui ne demande qu’à être libre comme le vent ».

« Colombe est destinée à toute la gent féminine et masculine, fervents défenseurs de son affranchissement et de ses choix de vie, à la femme et à l’homme conscients, à la femme respectable et respectée, à celle qui s’assume et s’estime, à celle qui fait preuve d’audace et connaît le vrai sens de l’émancipation », a ajouté la slameuse, indignée par ceux qui maltraitent les femmes.

Elle espère, avec cette œuvre musicale, apporter une pierre à l’édifice dans cette lutte pour l’émancipation de la mère, de la fille, de la sœur et de l’épouse que représente la femme.

Le 13 avril dernier, Otemptic avait également sorti son single « De toutes les couleurs » pour inviter les Burkinabè à plus de patriotisme afin de mieux lutter contre le terrorisme.

