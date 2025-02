Banwa: La population de Bèna partage la vision du Président du Faso

Bèna, 24 février (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de Solenzo, Marou Ilboudo, a appelé le comité de veille citoyenne du village de Bèna, situé à 15 km de Solenzo, à sensibiliser et conscientiser la population afin d’accompagner la vision du président du Faso et les membres du gouvernement dans leurs actions.

Cet appel a été lancé ce lundi 24 février, lors de l’inauguration du nouveau rond-point du village, baptisé « Rond-Point de l’AES ».

Le nouveau rond-point a été construit au cœur du village, sur la voie reliant Solenzo à Koundougou, pour un coût de 350 000 F CFA, selon le président du comité de veille de Bèna, Lossani Kiénou.

« C’est ensemble que nous avons cotisé pour construire ce rond-point : les personnes âgées, les femmes, les hommes et les enfants. Ce rond-point servira de lieu de rassemblement pour veiller sur le pouvoir de notre président, Ibrahim Traoré, et l’accompagner sur les différents fronts du développement », a déclaré Lossani Kiénou, président du comité de veille citoyenne.

Selon lui, tout le village de Bèna a adopté un esprit patriotique et la population a pu mobiliser des fonds pour venir en aide aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) afin de lutter efficacement contre le terrorisme.

« Nous avons acheté deux motos, cinq postes récepteurs, des tenues, des vivres et avons également apporté une aide en carburant pour nos vaillants VDP », a-t-il ajouté.

Le montant total des cotisations est estimé à 6 515 000 F CFA, selon Lossani Kiénou.

Devant une population sortie en masse, des doléances ont été adressées au PDS de Solenzo, Marou Ilboudo, qui s’est engagé à résoudre celles relevant de sa compétence et à transmettre aux plus hautes autorités celles concernant les VDP ainsi que l’érection du village en commune.

« Je suis très ému par vos actions et je vous invite à toujours rester soudés et à collaborer sincèrement avec les FDS et les VDP, tout en demeurant très vigilants, car la patrie ou la mort, nous vaincrons : c’est pour les courageux comme vous, la population de Bèna », a conclu Marou Ilboudo.

Agence d’information du Burkina

SO/ATA