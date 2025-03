Contrôle de présences des agents publics : Le ministre Mathias Traoré sur le terrain pour constater l’effectivité de la mesure

Contrôle de présences des agents publics : Le ministre Mathias Traoré sur le terrain pour constater l’effectivité de la mesure

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, #Mathias_Traoré, est allé faire le constat de la mise en œuvre effective du contrôle de présence des agents publics, ce lundi 3 mars 2025, à Ouagadougou.

Du ministère de l’Urbanisme et l’Habitat au ministère en charge des Sports en passant par ceux en charge de la communication, de l’Enseignement de base, de l’Enseignement supérieur, de l’Economie et du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré s’est entretenu avec les Directeurs des ressources humaines pour faire le point de ce premier jour de la mise en œuvre de cette mesure gouvernementale.

Les premiers responsables des départements ministériels visités étaient aux côtés du ministre pour s’assurer de l’effectivité de cette mesure.

A l’issue de la sortie terrain, le ministre Traoré s’est dit satisfait du début de cette mesure au sein des départements ministériels.

« Nous avons pu constater que dans l’ensemble des structures visitées, les Directeurs des ressources humaines ont pris les dispositions, non seulement, pour déployer les outils de contrôle, mais aussi, pour s’assurer que le contrôle a été effectif pour un certain nombre de structures dont ils ont connaissance. Nous pensons à partir des structures dont les résultats sont connus que tout le monde devrait être dans la dynamique », a-t-il indiqué.

De l’avis de M. Traoré, l’agent public a l’obligation d’être présent à son service aux heures de travail, d’exécuter par lui-même les tâches qui lui sont confiées et de consacrer l’exclusivité de son activité professionnelle aux administrations qui l’emploie.

Pour le ministre en charge de la fonction publique, le contrôle de présence des agents des administrations publiques est en droite ligne avec la mise en œuvre du pilier numéro 3 de la charte de la Transition qui porte sur la refondation de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance.

Cette mesure a donc été initié par le gouvernement pour une meilleure gestion des effectifs des administrations publiques.

En rappel, le 10 février dernier, le chef du gouvernement a décidé par circulaire le contrôle de présence des agents publics à compter du 1er mars 2025.

DCRP/MFPTPS