Centre-Ouest/Montée des couleurs : réformes, culture et solidarité au cœur du discours du gouverneur

Koudougou, 3 mars 2025 (AIB) – La traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, ce lundi, a été l’occasion pour le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest Adama Jean Yves Beré, de délivrer un message à l’ensemble des corps constitués et citoyens.

Le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Beré, a rappelé l’importance de cette cérémonie, symbole de l’unité et de la fierté nationale. Il a insisté sur la nécessité de magnifier quotidiennement les symboles de la patrie et de s’approprier les valeurs qu’ils incarnent.

Il a également appelé chacun à cultiver les valeurs de probité, de professionnalisme, d’équité, de justice et de rigueur dans l’accomplissement de ses missions. Les décisions et événements marquants du mois de février 2025 ont également été évoqués pour témoigner de l’engagement du pays dans une dynamique d’affirmation de sa souveraineté et de reconquête de son territoire.

En effet, il est revenu sur l’adoption en conseil des ministres de projets de loi importants sur la réorganisation agraire et foncière, ainsi que sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle; la mise en place d’un dispositif de contrôle de présence des agents publics, visant à moderniser l’administration et à garantir une meilleure gestion des ressources humaines; le lancement de l’édition 2025 des Journées de l’exemplarité fiscale, appelant à un civisme fiscal exemplaire de la part de tous.

Actualité oblige, le gouverneur a également salué le succès de la 29ème édition du Fespaco, qui a permis de rayonner la culture africaine et de témoigner de la résilience du Burkina Faso. Et de se féliciter pour le sacre du réalisateur burkinabè Dani Kouyaté qui offre au Burkina Faso son 3ème Etalon d’Or, après Gaston Kaboré et Idrissa Ouédraogo.

Enfin, dans un contexte national difficile et eu égard aux temps du jeûne, il a appelé à la solidarité et au partage, en particulier envers les personnes déplacées internes et les populations vulnérables.

Dans cette veine, il a souhaité un bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans et une bonne période de jeûne aux fidèles catholiques. Tout en soulignant l’importance de célébrer la Journée internationale des droits de la femme, Adama Beré a invité à y aller dans la sobriété et la réflexion.

Le gouverneur a conclu son discours par un appel au patriotisme et à la résilience, invitant chacun à contribuer à la construction d’un Burkina Faso digne, libre et prospère.

