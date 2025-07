BURKINA-LERABA-SANTE-CONSEIL-DISTRICT-SANITAIRE

Léraba/Conseil de santé : Les agents du district sanitaire de Sindou invités au respect des directives

Sindou, 04 juil. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Léraba, représentant le Haut-commissaire, Yéonviel Somé, a présidé, le vendredi 04 juillet 2025, le conseil de santé du district sanitaire de Sindou. Les agents du district sanitaire de Sindou ont été invités au respect des directives de santé.

Dans le but de renforcer sa gouvernance participative et la collaboration intersectorielle et communautaire, le district sanitaire de Sindou, a organisé ce vendredi 04 juillet 2025, le Conseil de santé du district (CSD) à Sindou, présidé par le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé.

Les échanges ont été focalisés sur les préoccupations liées à l’amélioration des indicateurs du district et au fonctionnement des COGES services de santé entre les différents partenaires et les agents de santé à Sindou.

Cette instance est une opportunité au cours de laquelle les différents acteurs discutent des préoccupations du moment en matière de santé et des questions liées au fonctionnement des services de santé.

« Le CSD constitue également un cadre d’harmonisation des points de vue et de suivi des activités prioritaires de santé planifiées dans le district », a expliqué le Médecin chef du district (MCD) sanitaire de Sindou, Dr Lamine Ouattara.

Les indicateurs dans le domaine de la santé de la reproduction, du programme élargi de vaccination, la surveillance épidémiologique ont été présentés.

Aussi, un regard particulier a été fait sur les cas de décès périnatals, sur les dettes des formations sanitaires auprès du dépôt répartiteur de médicaments du district, les remboursements de la gratuité des soins.

La nécessité de renforcer le personnel de santé et le matériel médico-technique, la création de l’union des COGES ainsi que le renforcement des capacités de gestion des membres sont, entre autres, les préoccupations qui ont été exposées.

Pour une bonne prise en charge des populations, le MCD, a invité tous les acteurs à travailler dans le strict respect des directives édictées par le ministère de la santé en insistant sur le respect des nouveaux prix de vente des Médicaments essentiels génériques (MEG).

Il a aussi remercié le Projet Plurielles et les autres partenaires qui accompagnent toujours le district.

Tout comme le représentant du directeur régional de la santé de la région de Tannounyan ex Cascades, Dr Gnissien Léon Habib, Yéonvièl Somé, a encouragé et félicité Dr Lamine Ouattara, par rapport aux performances du district sanitaire depuis sa prise de fonction.

Ils ont souligné leur satisfaction au sortir de cette rencontre.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz