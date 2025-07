Burkina-Religion-Dérives-Discours-Mesures

La FAIB soumet un guide sur le discours alternatif à la propagande terroriste

Ouagadougou, 7 juillet 2025 (AIB)-La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a remis, lundi, au gouvernement, un guide sur le discours alternatifs destiné à contrer les messages mensongers véhiculés par les terroristes au nom de l’Islam. Elle a appelé au respect des convictions religieuses de chacun.

Une délégation de la FAIB a été reçue lundi après-midi par une équipe gouvernementale composée du ministre d’État en charge de l’Administration territoriale, Dr Émile Zerbo et des ministres en charge de la Sécurité, le Commissaire Mahamoudou Sana et de la Communication, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo.

Elle a soumis au gouvernement un guide sur le discours alternatif à la propagande terroriste.

Le porte-parole de la FAIB, Imam Aboubacar Yugo, a rappelé que la guerre imposée au Burkina Faso est souvent justifiée par des individus se réclamant de l’Islam, alors que leurs actes sont contraires aux fondements de cette religion.

« Dans le document amendé, nous avons inséré des versets du Coran et des hadiths démontrant que les actes des terroristes ne relèvent pas de l’Islam. Eux-mêmes sont égarés », a affirmé Imam Yugo.

Selon lui, le guide s’adresse d’abord aux musulmans burkinabè sincères et soucieux du développement national, les exhortant à ne pas adhérer à tout discours de haine, de division et de violence véhiculé par les terroristes.

Il constitue également une interpellation directe aux terroristes eux-mêmes, les appelant à revenir à la raison et à comprendre que l’Islam ne cautionne ni le meurtre, ni l’atteinte à la dignité humaine, explique l’Imam Aboubacar Yugo.

« Le Seigneur dit dans le Saint Coran : celui qui tue une personne innocente, c’est comme s’il a tué toute l’humanité. Nous les appelons à déposer les armes. Leurs actes portent atteinte au nom de l’Islam et à l’image des musulmans», a insisté l’imam.

Par ailleurs, l’Imam Yugo a appelé les populations à s’approprier le vrai sens de l’Islam qui est une religion de paix, de tolérance et de cohésion pacifique.

« L’Islam nous demande tous en tant que humains d’être ensemble. Dans le Saint Coran, il est écrit que le Seigneur a honoré l’Etre humain. Il n’a pas été dit que le Seigneur a honoré le musulman ou le chrétien mais l’Etre humain. Donc l’Etre humain doit être honoré et respecté », a souligné le guide religieux.

Respect des croyances et les religions d’autrui

Dans son intervention, l’imam Yugo a également condamné fermement la propagation de discours haineux à caractère religieux sur les réseaux sociaux.

« Tous les membres du Présidium et tous les membres de la FAIB, appellent les musulmans sincères qui aiment vraiment leur pays, de cesser de véhiculer ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas islamique. L’Islam n’est pas venu séparer les humains et les religions mais éduquer les gens pour un vivre-ensemble paisible », a déclaré l’imam Aboubacar Yugo.

Il a rappelé que ces comportements vont à l’encontre des valeurs de l’islam qui prône l’unité, la coexistence pacifique et l’éducation morale.

« Nous appelons tout le monde à cesser les messages haineux, qui sont souvent sources de problèmes dans notre Nation. Nous sommes suffisamment éprouvés. Il ne faut plus en rajouter. Ce n’est pas bien d’insulter et d’attaquer les religions et les croyances des autres. Adorons Dieu car c’est Lui qui a la rétribution », a-t-il martelé.

La FAIB a réaffirmé sa volonté de poursuivre la sensibilisation auprès des fidèles musulmans, rappelant l’engagement de l’Etat à réprimer les dérives et actions contraires aux valeurs de tolérance religieuse.

Agence d’information du Burkina