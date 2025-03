CYCLISME-BFA-SPORT-FBC-COURSE-RESILIENCE

Cyclisme : la 2e édition de « La pédale de la résilience » rendra hommage à la femme minière

Ouagadougou, 3 mars 2025 (AIB) – La 2e édition du Grand prix cycliste « La pédale de la résilience » en hommes et dames, rendra hommage le 9 mars prochain, à la femme minière, ont annoncé les organisateurs lundi, au cours d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou.

Les coureurs (hommes) des clubs cyclistes de Ouagadougou seront sur la ligne de départ le 9 mars prochain pour disputer ce Grand prix cycliste. Les compétiteurs parcourront une distance totale de 121 km, soit une course en ligne de 70 km en aller-retour entre Ouagadougou et Ziniaré et un critérium de 10 fois 5,100km (51km) sur l’Avenue Thomas Sankara.

Les dames se concurrenceront seulement au niveau du circuit fermé de 5,100km soit 51km le jour de la course. Avant le top de départ de ces deux compétitions, une course en levée de rideau opposera les dames de la société d’Etat « Iam Gold Essakane SA » sur une distance de 4,10km.

« Cette course va apporter un plus à nos coureurs. Ils auront 121 km dans les jambes pour pouvoir se préparer pour les compétitions africaines et internationales à venir. Au niveau du public ça sera un engouement parce que ça mobilise », a expliqué le président de la commission technique de la compétition Issouf Sawadogo, par ailleurs secrétaire général de la Fédération burkinabè de cyclisme.

Il a également ajouté que cette compétition permet au public « de savoir que Essakane ne se limite pas seulement à l’exploitation de l’or. Ils font beaucoup de choses sur le plan social. Ils ont réalisé pas mal de choses à l’université de Ouagadougou et ils ont attribué des bourses à des étudiants ».

Le vainqueur de la course chez les hommes empochera la somme de 500 000FCFA et le 2e repartira avec 300 000FCFA. Chez les dames la première remportera la somme de 200 000FCFA et la somme de 150 000FCFA reviendra à la vice-championne. Quelques prix spéciaux sont prévus en plus des primes des points chauds.

Cet événement patronné par le ministre en charge des sports Roland Somda, présidé par le ministre de l’énergie, des mines et des carrières Yacouba Gouba et parrainé par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Anderson Médah, rend « hommage à la femme minière, symbole de résilience ».

C’est en marge de la commémoration de la journée internationale de la femme que Iam Gold Essakane SA, sous l’œil technique de la Fédération burkinabè de cyclisme et du comité d’organisation piloté par Gustave Taro (manager général de la compétition) que la course se tient.

« Au niveau de la mine il y a des femmes qui y travaillent. Ces femmes aussi ont droit à la fête. Le 9 mars sera le lendemain de la journée internationale de la femme. Elles vont participer à la course et c’est par rapport à ça que cette compétition se déroule pour commémorer la journée mondiale de la femme », a conclu Issouf Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

