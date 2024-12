BURKINA-FESTIVAL-CLOTURE-ACTIVITES

Burkina/Culture : Un festival de 72 h pour faire découvrir les valeurs culturelles Kal-tamasheq

Ouagadougou, 30 déc.2024 (AIB)- La première édition du Festival de la culture Kal-tamasheq (FESTA), a refermé hier dimanche, ses portes, en présence de nombreux festivaliers et des personnalités de la communauté. Cette rencontre de 3 jours a été une vitrine de découverte des valeurs culturelles de ladite communauté et de promotion de la solidarité et de la paix.

« Nous avons organisé la première édition du Festival de la culture Kal-tamasheq (FESTA) pour promouvoir la cohésion sociale dans notre communauté », a affirmé le promoteur du FESTA, El Hadj Ouffen Ag Tiwara.

Selon lui, ce rendez-vous de 72h a été l’occasion pour renforcer les liens de solidarité et découvrir les différentes valeurs culturelles de la communauté.

El Hadj Ouffen Ag Tiwara qui s’exprimait hier dimanche au musée national de Ouagadougou, lors de la clôture de la première édition du FESTA 2024, a précisé que cet événement a été une réussite au regard de la forte mobilisation des festivaliers.

De l’avis du promoteur, diverses activités ont ponctué le festival. Il s’agit, entre autres des expositions de mets locaux, des prestations artistiques et un don de sang.

Il a par ailleurs précisé que la communauté tamasheq a mis à profit cette rencontre pour collecter des fonds d’une valeur d’un million de FCFA au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés sur le champ de bataille.

« Ce festival est un symbole vivant de notre attachement à la culture Kal-tamasheq, de nos traditions ancestrales et de notre volonté commune de les préserver tout en les adaptant à un monde en perpétuel changement », a dit El Hadj Ouffen Ag Tiwara.

Le président du comité d’organisation du FESTA 2024, Dicko Issoufa Mouzerata, s’est dit satisfait de la tenue de l’évènement qui permet qui permet de valoriser la culture de sa communauté.

« Nous sommes très contents, en matière de mobilisation pour cette première édition du FESTA 2024. Nous allons travailler à pérenniser les acquis du festival et faire en sorte qu’il grandisse davantage pour le bonheur de tous », a-t-il soutenu.

Le parrain de la cérémonie, Tahirou Ag Taylif, pour sa part, a salué l’initiative du festival, qui pour lui, permet à sa communauté de se retrouver et de partager des vertus de solidarité, de paix et du vivre ensemble.

Il a également appelé la communauté Kal-tamasheq à l’union et à la tolérance pour que la culture soit un facteur de développement tout en souhaitant que la paix revienne au Burkina Faso.

Le représentant du Directeur général du musée national, Sinaly Dijbo, a salué l’initiative qui permet de valoriser la culture burkinabè dans son ensemble.

M. Djibo, a par ailleurs souhaité que cette tribune de solidarité et de cohésion sociale se pérennise davantage pour le bonheur de la population.

En rappel, la première édition du FESTA s’est déroulé du 27 au 29 décembre 2024 au musée national de Ouagadougou sous le thème «Promotion de la culture Kal-tamasheq : Enjeux, défis et perspectives ».

Agence d’information du Burkina

NO/HB/ATA