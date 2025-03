Burkina- Sissili- sécurité – don

Commune de Silly : la délégation spéciale offre des vivres aux volontaires pour la défense de la patrie (Vdp)

Léo,21 mars 2025 (AIB)- le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Silly,Christophe Bonkoungou a présidé le vendredi 21 mars 2025 dans ladite localité une cérémonie de remise des vivres aux volontaires pour la défense de la patrie.

Cette cérémonie s’est déroulée le vendredi 21 mars 2025 dans la cours de la mairie de Silly en présence du coordonnateur communal des Vdp,du commissaire de police du district, du chef de service de l’agriculture,des membres de la délégation spéciale de la commune de Silly ainsi que du président du bureau Cvd.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Silly, Christophe Bonkoungou a indiqué que ce don est composé de 80 sacs de riz de 25 kg.

Il a remercié et encouragé les Vdp pour le travail abattu nuit et jour aux côtés des autres forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens partant la reconquête du territoire.Il les a invité à plus de patriotisme,de civisme et de vigilance.

M. Bonkoungou a rassuré les volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) de la disponibilité de la délégation spéciale de Silly à les accompagner chaque fois que besoin.

OAN.