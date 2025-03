Burkina-Ganzourgou-Religion-Prière-Interreligieuse

Ganzourgou : Chrétiens et musulmans de Zorgho en prière pour la paix et la cohésion sociale

Zorgho, (AIB) – Répondant à l’appel de la communauté catholique, les fidèles protestants et musulmans de Zorgho se sont rassemblés dans la nuit du samedi 22 mars 2025 à la Maison des jeunes et de la culture pour une prière interreligieuse. Ils ont imploré la grâce divine pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Cette deuxième édition de la prière interreligieuse a connu la présence d’un représentant de la haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, l’initiative a été saluée comme un symbole fort d’unité et de solidarité entre les différentes confessions religieuses.

Les temps de prière ont été conduits successivement par les représentants des trois communautés. Du côté protestant, le pasteur Daniel a invoqué la sagesse divine sur le président du Faso et son gouvernement pour une gouvernance juste et équitable. Le pasteur Lazare a prié pour les forces combattantes, tandis que le pasteur Salmon a demandé la grâce divine pour l’union des cœurs et la fraternité entre les Burkinabè.

La communauté catholique, quant à elle, a placé cette intercession sous le signe de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, priant pour la paix dans les cœurs et la réconciliation nationale. L’abbé Léonard Nadimbèga a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la volonté du Christ, qui a enseigné de répondre au mal par le bien et d’entrer en prière lorsque le peuple souffre.

La prière des fidèles musulmans, dirigée par l’imam de la grande mosquée de Zorgho, El Hadj Adama Sissao, a débuté par l’hymne national exécuté en arabe. Les fidèles ont imploré la protection divine sur le pays, le président du Faso, les forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Saluant cette initiative, August Anselme Ouédraogo, représentant la haut-commissaire de la province du Ganzourgou, a exhorté les communautés religieuses à demeurer unies et à rejeter toute tentative de division et d’opposition entre les religions.

En clôturant la séance, l’abbé Léonard Nadimbèga a adressé ses remerciements aux autorités administratives et à toutes les communautés religieuses pour leur mobilisation. Une photo de famille a immortalisé ce moment de ferveur et d’unité spirituelle.

Agence d’information du Burkina

