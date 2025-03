Burkina- Passoré-Sport-Promotion-Cohésion

Passoré/Football : L’équipe de Pélègtenga bat celle de Goulgoudin par 4 tirs aux buts contre 3

Yako, 22 mars 2025 (AIB)-La finale de la troisième édition de la coupe de la fraternité d’Arbollé s’est jouée le samedi 22 mars 2025 sur le terrain central d’Arbollé. Portée par l’Association paix, autonomisation des jeunes et des femmes (APAJF), le match s’est soldé par la victoire de l’équipe FC Pélègtenga par le score 4 tirs aux buts contre 3, face à la formation sportive de Goulgoudin.

Débuté le 3 janvier dernier, avec 16 équipes en compétition, la troisième édition de la coupe de la fraternité d’Arbollé a connu son dénouement le samedi 22 mars 2025 sur le terrain central d’Arbollé.

Jouée en 60 minutes, cette finale de la compétition organisée par l’Association paix, autonomisation des jeunes et des femmes (APAJF) a mis aux prises l’équipe de FC Pélègtenga à celle de FC Goulgoudin.

Malgré la perspicacité et la détermination de chacune des deux finalistes, le score est resté nul et vierge durant le temps réglementaire devant un public, composé d’autorités administratives, coutumières et religieuses et de la population.

Après le temps règlementaire, les deux équipes se sont engagées dans des séances de tirs aux buts.

Cette étape a été très fastidieuse de part et d’autre, au regard des énergies déployées pour arracher le précieux trophée de la compétition. Mais au bout du compte, c’est l’équipe FC Pélègtenga qui s’est montrée plus adroite en réussissant 4 tirs contre 3 pour son adversaire.

Grace à son exploit, l’équipe championne a obtenu le trophée, la somme de 100 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillot.

FC Goulgoudin, classée deuxième a reçu la somme de 75 000 FCFA, un ballon en plus d’un jeu de maillot.

Classée respectivement 3e et 4e les équipes Espace enfant et Béog-Néeré ont reçu respectivement la somme de 50 000 FFCA, 2 ballons et un jeu de maillot et la somme de 20 000 FCFA plus 1 ballon.

L’événement avait comme patron, le Chef d’Arbollé et le parrain Théophile Nanema avait avec à ses côtés plusieurs invités d’honneur.

Se satisfaisant de la mobilisation des autorités administratives et des fils et filles de la commune d’Arbollé, le président du comité d’organisation et responsable de l’APAJF, Fasnéwendé Ouédraogo a traduit sa reconnaissance aux équipes qui se sont engagées dans les différentes compétitions et surtout leur esprit Fair-play.

M. Ouédraogo a également soutenu que la compétition consiste à donner l’espoir aux populations principalement aux plus jeunes dans un contexte marqué par la crise sécuritaire.

Il a par ailleurs remercié les autorités et les partenaires pour leur accompagnement à la réussite de l’événement sportif.

La formation des femmes en teinture et en aviculture a été effective avec le soutien des partenaires financiers, notamment, le conseil danois des réfugiés et Noura élevage moderne.

En rappel, cette 3ème édition a connu plusieurs innovations à savoir l’organisation conjointe d’une course féminine, d’une conférence publique sur l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

