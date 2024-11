Clôture du SIAO 2024 : Le Premier ministre exhorte les artisans à accompagner l’élan d’affirmation de la souveraineté de nos pays

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présidé dans la soirée du samedi 02 novembre 2024, à Ouagadougou, la clôture de la 17e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Cette 17e édition, placée sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », s’est tenue du 25 octobre au 03 novembre 2024.

Le Premier ministre, dans son discours de clôture, prononcé par le ministre en charge de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, a tout d’abord remercié les différents participants qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de la 17e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

« Nous avons vécu au rythme de la célébration de l’artisanat africain, marqué par des expositions-ventes, des rencontres, des découvertes et du partage entre acteurs du monde de l’artisanat. J’adresse mes sincères remerciements à tous les exposants nationaux et ceux venus de toutes les régions du monde, les visiteurs grand public et professionnels, toutes les délégations étrangères ainsi que les hommes et femmes de médias dont le dynamisme a fortement contribué à l’éclat de cette 17e édition du SIAO qui a tenu tous les paris », s’est exprimé le Chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a, ensuite évoqué les chiffres marquants de cette édition.

» Cette édition 2024 du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou a enregistré plus de 4000 exposants venus d’une trentaine de pays, de nombreux acheteurs et visiteurs professionnels, 524 journalistes et 94 médias accrédités, et plus de 350 000 visiteurs grand public enregistrés déjà au cinquième jour du Salon », a-t-il ajouté.

Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a fait remarquer que le SIAO est et reste un événement incontournable.

« Cet exploit de mobilisation des acteurs réédité constitue la preuve éloquente que le SIAO demeure un salon de référence de l’artisanat africain et que le potentiel de ce secteur en termes de structuration des économies de nos pays est sans conteste », a-t-il indiqué.

En outre, le Premier ministre a salué le travail des artisans venus des quatre coins du monde.

« Dix jours durant, nos vaillants artisans nous ont donné l’opportunité de découvrir, d’admirer et d’acquérir de beaux objets d’art qui sont le fruit de leur imagination créative et le reflet de la richesse et de la diversité culturelle de nos pays», a-t-il expliqué.

Pour récompenser l’ingéniosité des artisans, de nombreux prix ont été mis en compétition au cours de cette 17e édition, notamment le Grand Prix du Président du Faso d’une valeur de 6,5 millions de francs CFA, récompensant les trois meilleurs stands pays, le Prix des Régions du Burkina Faso décerné par Président de l’Assemblée législative de Transition, d’une valeur totale de 4,5 millions de francs CFA, et le Prix de la Créativité d’une valeur totale de 5 millions de francs CFA, récompensant l’effort des trois meilleurs créateurs dont les œuvres sont de qualité exceptionnelle et novatrice.

Ainsi, à l’heure du résultat, le Mali remporte le Grand Prix du Président du Faso, suivi du Niger deuxième prix et du Burkina Faso troisième.

Pour le Premier ministre, dans un contexte de renouveau pour la souveraineté et l’indépendance véritable, il est essentiel que les artisans continuent à jouer un rôle clé.

« J’exhorte fortement l’ensemble des artisans à persévérer dans la même dynamique de professionnalisme et de créativité pour accompagner l’élan d’affirmation de la souveraineté de nos pays à travers des modes de production et de consommation qui s’affranchissent de la dépendance », a-t-il insisté.

Le Chef du Gouvernement a saisi l’occasion pour lancer un appel aux partenaires et aux investisseurs.

« Je profite donc de cette tribune pour lancer un appel aux investisseurs potentiels, aux promoteurs d’art, aux partenaires pour plus d’accompagnement du secteur de l’artisanat en vue de son développement », a plaidé Dr Kyélem de Tambèla.

Il a aussi rendu un vibrant hommage aux pays frères et amis qui ont fait honneur au Burkina Faso en participant à cette édition du SIAO.

« Je réitère ma reconnaissance aux républiques sœurs du Mali et du Niger pour leur participation exemplaire à cette édition en tant que pays invités spéciaux. Je salue la présence du ministre en charge de l’artisanat de la République du Cameroun et sa délégation qui nous font l’amitié de participer à chaque édition du SIAO avec de talentueux artisans », a-t-il exprimé.

Par ailleurs, le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a fait une mention spéciale à tous les acteurs qui ont assuré la sécurité de cette édition du SIAO.

« Ma reconnaissance va particulièrement aux forces de défense et de sécurité (FDS) et aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont la détermination et le professionnalisme ont permis à cette édition de se tenir en toute quiétude », a-t-il mentionné.

DCRP/Primature