9e étape Tour du Faso : après 2 points chauds remportés Saturnin Yaméogo y était presque

Kaya, 2 nov. 2024 (AIB) – Le coureur de l’équipe nationale A du Burkina Faso Saturnin Yaméogo était tout proche samedi, de remporter la 9e étape du Tour du Faso, courue entre Kombissiri et Kaya (145,800km), mais s’est fait coiffer par le Russe Artem Gomozkov.

Après le premier point chaud remporté sur l’Avenue Thomas, Saturnin Yaméogo a laissé le 2e sprint intermédiaire au Camerounais Auriol Steeve Ngueguim qui a lui aussi abattu un travail de guerrier depuis le top de départ donné à Kombissiri.

Décidé à se faire remarquer dans cette 9e étape la plus longue de la course, le coureur burkinabè Yaméogo est allé ravir la vedette au Camerounais Ngueguim au dernier point chaud de Korsimoro, sous l’œil vigilent du cycliste russe Artem Gomozkov qui préparait une surprise.

« C’était très difficile parce qu’on a réalisé une longue échappée et on s’est entendu (avec le Camerounais Ngueguim : ndlr) pour rouler mais trois personnes nous ont rejoint par la suite dont le Russe et le maillot jaune marocain. Le maillot jaune est tombé et le Russe Artem Gomozkov a profité placer une attaque qui nous a tous coulée pour lui ouvrir le chemin de la victoire d’étape », a expliqué Saturnin Yaméogo visiblement déçu de cette situation.

Un autre Russe, Anton Popov avait également rejoint le groupe de tête pour disputer le sprint final. Il réussira à se frayer un passage pour s’offrir la 2e place sur la ligne d’arrivée.

Artem Gomozkov a parcouru l’étape Kombissiri – Kaya (141,3km) en 3h 27mn 08secondes, soit une vitesse moyenne de 40,930 km/h. Le Marocain Ibrahim Essabahy, un des lieutenants du détenteur du maillot jaune est arrivé en 3e position suivi du Burkinabè Saturnin Yaméogo.

Les Etalons cyclistes promettent du spectacle demain dimanche sur l’Avenue Thomas Sankara, lors de la 10e et dernière étape Boussé – Ouagadougou, longue de 119,800km (avec critérium dans les artères de la capitale burkinabè).

Le maillot jaune de leader au temps, sauf cataclysme, reste et restera sur les épaules du Marocain El Kouraji Mohcine. La tunique verte aux points est désormais la propriété du Russe Artem Gomozkov pendant que le maillot des sprints intermédiaires revient au Russe Stash Mamyr.

Le top de départ du Tour du Faso a été donné le 25 octobre dernier pour 10 étapes. La dernière sera courue demain dimanche 3 novembre.

Agence d’information du Burkina

