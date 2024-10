Construction de l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin : Le Ministre Emile ZERBO en visite sur le chantier

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a effectué, le jeudi 17 octobre 2024, une visite du chantier de l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin.

Avant de se rendre sur la plateforme aéroportuaire, le Ministre Emile ZERBO a été accueilli au siège de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), situé au quartier Somgandé, à Ouagadougou pour un briefing sur le déroulement de la visite et la situation d’exécution du projet de construction de l’aéroport international de Ouagadougou-Donsin ainsi que de ses voies d’accès. Le cap a ensuite été mis sur le tracé de la voie express 2X3 voies, au croisement du chemin de fer Ouaga-Kaya et de la voie de contournement de la capitale. Longue de 25 km environ. Cette voie express devra relier Ouagadougou à l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin via l’échangeur de Kossodo, en construction.

Le Ministre ZERBO et sa délégation se sont ensuite rendus sur la bretelle d’accès à l’aéroport, côté Est, où ils ont visité la zone d’utilité publique située de part et d’autre de la bretelle, réservée à des aménagements spécifiques.

La délégation a également marqué un arrêt sur la bretelle d’accès à l’aéroport, côté Ouest, à l’embranchement du tracé de la voie principale et de ladite bretelle, avant d’être accueillie sur la plateforme aéroportuaire. A ce niiveau, une présentation générale de l’état d’avancement du projet a été faite au Ministre Emile ZERBO. De la colline d’implantation des Radars, à la Tour de contrôle, en passant par la piste d’atterrissage et les différents parkings (avions et passagers), le Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO a pu toucher du doigt l’état d’avancement des travaux.

A l’issue de cette visite, le Ministre Emile ZERBO a invité l’ensemble des acteurs à fédérer leurs énergies pour de meilleurs résultats. Il a appelé les premiers responsables de l’ouvrage à y mettre du sien afin de pouvoir livrer des infrastructures de qualité pour le bonheur des futurs usagers de cet aéroport.

DCRP/MATM