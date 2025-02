Centre-Est : le gouverneur s’engage à soutenir les initiatives de protection des adolescentes

Tenkodogo, 26 février 2025 (AIB) – Dans le cadre du projet « Ma santé, mes droits », mis en œuvre dans les provinces du Boulgou et du Kouritenga, Plan Burkina Faso – Bureau de Koupéla a initié, mercredi, un plaidoyer auprès des décideurs en faveur d’un financement systématique et adéquat de l’éducation à la vie familiale (EVF). La rencontre s’est tenue dans la salle de réunion du gouvernorat à Tenkodogo.

Elle a réuni les autorités administratives, les représentants des organisations de la société civile (OSC) engagées pour l’épanouissement des adolescentes, ainsi que l’équipe du projet « Ma santé, mes droits ».

L’objectif de ce plaidoyer est d’assurer une meilleure intégration de l’EVF dans les établissements scolaires.

Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, qui a présidé la rencontre, s’est engagé, avec l’ensemble des corps constitués, à soutenir toutes les initiatives visant à protéger les adolescentes des grossesses précoces et non désirées.

« L’éducation est un droit fondamental, et chaque fille doit pouvoir poursuivre ses études sans interruption. Avec l’implication des autorités éducatives, des familles et des communautés, nous travaillerons ensemble pour sensibiliser, prévenir et accompagner nos jeunes vers un avenir meilleur. »

Il a ajouté que : « La région du Centre-Est ne peut se développer sans une jeunesse éduquée et responsable. Les grossesses en milieu scolaire freinent l’avenir de nos filles et compromettent leur futur. C’est pourquoi, sous mon autorité, nous renforcerons les campagnes de sensibilisation, encouragerons le dialogue entre parents et enfants et soutiendrons les écoles dans leur mission éducative.

J’appelle tous les acteurs – parents d’élèves, éducateurs, leaders religieux et coutumiers – à se mobiliser pour protéger nos adolescentes et leur offrir des opportunités d’avenir. »

Plan International Burkina Faso, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, soutient l’intégration de l’EVF dans les établissements post-primaires et secondaires de la région du Centre-Est. Cependant, l’enseignement de cette discipline se heurte encore à plusieurs obstacles, notamment le manque de financement, l’insuffisance d’outils pédagogiques et l’absence de suivi efficace.

Selon Richard Ombono, coordonnateur régional du projet « Ma santé, mes droits » :

« Plus de quatre cents enseignants ont été formés. Nous avons également renforcé les capacités de mille adolescentes pour qu’elles deviennent des paires éducatrices. Nous allons continuer à développer, avec l’appui des ministères concernés, un ensemble d’outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants pour poursuivre la sensibilisation. Nous comptons aussi renforcer nos actions auprès des parents afin de les préparer à avoir des échanges sains avec les adolescents. »

Agence d’information du Burkina

SM/ata