FESPACO 2025 : « Ça suffit », un film qui dénonce le viol conjugal

Ouagadougou, 25 février 2025 (AIB)-Le film « Ça suffit » de la réalisatrice Alimata Ouédraogo, plus connue sous le nom de Sofia, a été diffusé hier mardi. ce long-métrage de 87 minutes aborde la thématique du viol conjugal et de ses conséquences tragiques sur les familles.

Le film raconte l’histoire d’une femme, mère de deux enfants, qui subit un viol conjugal de la part de son époux.

Lassé de voir sa mère souffrir, son fils finit par dire « Ça suffit » à cette violence en tuant son père d’une balle, marquant ainsi un cri de révolte contre ce fléau social.

« Le cinéma est un moyen puissant pour transmettre un message, et ce film est un appel aux victimes à briser le silence, ainsi qu’à la société à prendre conscience de cette réalité souvent ignorée », a déclaré la réalisatrice, Alimata Ouédraogo.

À l’issue de la projection, plusieurs spectateurs ont partagé leur ressenti.

Pour Aïda Kaboré, le film est d’une grande importance et très intéressant, car il traite d’un fléau fréquent et sensibilise les femmes à dénoncer toute pratique similaire.

« Ce film est un appel aux femmes vivant cette situation à ne pas garder le silence et à porter plainte. Peu importe qu’il s’agisse du devoir conjugal, si une femme dit non, il faut respecter son choix. Le non-respect de cette décision constitue une violence », a-t-elle déclaré.

L’acteur principal, Richard, a quant à lui expliqué sa motivation et son engagement à incarner un personnage aussi méchant et cruel.

« Au départ, je me demandais si le viol conjugal existait vraiment. Après des recherches et des discussions, j’ai compris que c’était une réalité pour de nombreuses femmes, aussi bien en ville qu’en milieu rural. En tant qu’acteur, je me devais d’être la voix des sans-voix », a-t-il affirmé.

De son côté, Émilie Dioma, l’actrice principale du film, a tenu à adresser un message aux hommes :

« Il est temps que notre société comprenne que lorsqu’une femme dit non, c’est non. Il faut arrêter d’imposer un acte non consenti sous prétexte du devoir conjugal. La dénonciation est essentielle et toute plainte pour viol doit être prise en compte », a-t-elle indiqué.

Présenté en compétition officielle, « Ça suffit » suscite un fort engouement du public. La réalisatrice a annoncé que le film sera projeté en salle après le festival, notamment au Cinéma Burkina et au Nerwaya dès le 3 mars.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

