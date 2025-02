Burkina – Sahel – Passation de charge – Préfet

Dori : Le nouveau préfet promet de lutter contre les défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques

Dori, 26 février 2025 (AIB) – Le nouveau préfet du département de Dori, M. Atiana Ayoyongo, a promis, lors de son installation officielle le lundi 26 février 2025 à Dori, de s’attaquer aux défis sécuritaires, humanitaires et à l’accès aux services sociaux de base auxquels est confronté ce département stratégique de la région du Sahel.

C’est en effet le 12 février 2025 que le Conseil des ministres a nommé M. Atiana Ayoyongo, précédemment directeur de cabinet du gouverneur de la région du Sahel, en remplacement de M. Abrahamané Mandéu.

En signe de reconnaissance, le nouveau préfet a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités nationales ainsi qu’à sa hiérarchie pour cette marque de confiance. Il a qualifié Dori de « terre chargée d’histoire, de richesse culturelle et peuplée d’hommes courageux et résilients ».

M. Ayoyongo a affirmé que les principaux défis à relever à la tête du département seront d’ordre sécuritaire, humanitaire et socio-économique, notamment en facilitant l’accès aux services sociaux de base.

Tout en saluant le travail accompli par son prédécesseur, M. Atiana Ayoyongo a appelé ses collaborateurs à faire preuve de loyauté afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée.

Il a également sollicité le soutien et l’accompagnement des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des services techniques, des notabilités, des organisations de la société civile (OSC) et des partenaires techniques et financiers (PTF).

Le personnel communal, par la voix de M. Issa Ouédraogo, a répondu favorablement à cet appel.

Son prédécesseur, M. Zongo Jonas, qui cumulait les fonctions de préfet des départements de Dori et Bani, a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux dont le concours lui a permis d’accomplir sa mission à la tête de ce département.

En installant M. Atiana Ayoyongo dans ses nouvelles fonctions de préfet et de président de droit de la délégation spéciale communale de Dori, le secrétaire général de la province du Séno, M. Ganno Daouda, l’a rassuré du soutien total de la tutelle administrative.

Ali Mamoudou Maïga