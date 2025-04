Burkina-Cascades-Conférence-Synergie d’action-FDS et populations.

Cascades/Vent républicain : Une conférence pour encourager la synergie d’action entre FDS et populations

Banfora, 20 avr. 2025 (AIB) – Le vent républicain a organisé une conférence le samedi dernier pour accompagner la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré dans la refondation du Burkina Faso et encourager également la synergie d’action entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations afin d’anéantir définitivement les forces du mal et garantir une paix durable dans notre pays.

Cette conférence a pour objectif d’outiller les jeunes sur les enjeux cruciaux de la lutte engagée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Faut-il le rappeler, le Capitaine Ibrahim Traoré vient d’annoncer la révolution progressiste populaire. Donc il était important pour nous de permettre aux jeunes de comprendre les idéaux fondamentaux de cette révolution à travers cette conférence, et de les former également afin qu’ils comprennent la nécessité d’accompagner les FDS dans la reconquête du territoire. A expliqué le Coordonnateur national du Vent républicain, Oscar Seraphin Ki.

M. Ki a indiqué que ce panel s’est fait en deux actes de réflexion. Le premier a porté sur les enjeux de la plénitude de la souveraineté dans le développement du Burkina Faso et de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et le deuxième sur les stratégies perfides des groupes armés terroristes et leurs alliées et sur une synergie d’action entre FDS et les populations dans la reconquête rapide de notre territoire nationale et l’effectivité de notre souveraineté.

A l’en croire, le Vent républicain est une organisation créée depuis les évènements du 30 septembre 2022, appelé d’abord le mouvement « je refuse » pour dire que nous ne voulons pas une autre proposition en dehors de celles du Capitaine Ibrahim Traoré, notre bâtisseur.

C’est après sa confirmation au soir des évènements du 30 septembre 2022 qu’on a décidé de créer cette organisation de droit pour accompagner la vision du Président du Faso. Il a également invité les jeunes à être unis et à toujours se mobiliser derrière le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le Conseiller technique, Mahamadou Traoré, représentant le gouverneur de la région des Cascades, a salué la tenue de cette activité qui, selon lui entre en droite ligne avec les journées d’engagement patriotique et participation citoyenne qui viennent de s’achever.

M. Traoré a lancé un appel à tous les acteurs à accompagner une telle activité qui vise à mobiliser toutes les populations du Burkina Faso surtout les jeunes à adhérer à la vision du Président du Faso.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata