Cascades/Mois du Patrimoine Burkinabè : Le Secrétaire général invite les forces vives à visiter les sites touristiques

Banfora, 20 avr. 2025 (AIB) – Le Secrétaire générale de la région des Cascades, Meda Toussaint, représentant le gouverneur a procédé ce vendredi 18 avril 2025 au lancement officiel des activités du Mois du Patrimoine burkinabè par une montée des couleurs nationales au gouvernorat de Banfora.

A l’instar des autres régions du Burkina Faso, la région des Cascades a marqué le top départ des activités de la 3ème édition du Mois du Patrimoine burkinabè, par une montée solennelle des couleurs au gouvernorat de Banfora.

Le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’Etat a été lu par le secrétaire général de la région des Cascades représentant le gouverneur et a été suivi de l’annonce des activités inscrites dans l’agenda de ce mois.

Placée sous le thème : « Patrimoine culturel et développement économique », le président du Faso a rappelé qu’en 2023, « notre pays a institué une célébration majeure : le mois du Patrimoine Burkinabè qui, cette année se tient du 18 avril au 18 mai 2025. Cet évènement est un rendez-vous d’identité et de mémoire fort pour honorer et perpétuer l’essence même de notre nation : notre patrimoine culturel ».

Il a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation : « engageons-nous avec ferveur durant ce mois dédié, à découvrir, faire découvrir et célébrer notre héritage commun. Seul ou en famille, en groupe socio-professionnels ou associatifs, visitons nos sites historiques répertoriés, mettons en vitrine les moins connus et célébrons nos valeurs culturelles dans nos actes au quotidien ».

Dans la région des Cascades, cette période connaitra une série d’activités dont des visites touristiques, des soirées de promotion culturelle, des émissions radiophoniques et des conférences publiques.

Le secrétaire général de la région des Cascades a salué la mobilisation des populations et les a invités à visiter et à faire la promotion des sites touristiques de la région.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata