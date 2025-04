Burkina/Balé-Foire-Produits-Agricoles

Balé : La Mini foire promotionnelle des produits agricoles de Fara révèle l’engagement des producteurs et des transformateurs

Boromo, 22 avr. 2025 (AIB) – L’Office de développement des églises évangéliques (ODE) a organisé du 16 au 18 avril 2025, la deuxième édition de la mini foire promotionnelle des produits agricoles de Fara sous le thème : « Promotion de l’entreprenariat agricole des exploitants familiaux ». La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la délégation spéciale, Aloys Ouango.

La deuxième édition de la mini foire promotionnelle des produits agricoles de Fara a pendant trois jours mis en lumière les scoops de producteurs et de transformateurs des produits agricoles.

Les exposants sont des bénéficiaires du « projet de résilience économique et agroécologique » mise en œuvre par l’ODE avec l’appui de son partenaire Tearfund depuis juin 2022.

Le site de la foire a été un grand attrait pour la population. Aux stands des producteurs étaient exposés plusieurs variétés de produits agricoles. Ils ont présenté au public de la banane plantain, du blé, du jacquier, du cacao, des palmes qui sont en expérimentation dans la commune. Aux stands des transformateurs, en grands nombre des femmes, les visiteurs ont pu voir le savoir-faire dans la transformation des produits agricoles, des produits forestiers non ligneux en denrée alimentaire, des détergents, des savons de toilette et de vaisselle.

Les produits semenciers et des stands de vente d’engrais bio étaient également présents. Selon les organisateurs, les produits exposés sont des produits bio car le projet encourage les pratiques respectueuses de l’environnement et favorable à la santé des consommateurs. Cette foire traduit les résultats de l’accompagnement de l’ODE et l’engagement des producteurs et des transformateurs.

La veille de l’ouverture de la mini foire, les participants ont assisté à des activités socio culturelles et sportives. Les meilleurs producteurs et transformateurs ont reçu des prix une attestation de reconnaissance.

De même les meilleures prestations des activités socioculturelles et sportives ont reçu des prix. La mini foire a offert des moments de réjouissance et de sensibilisation pour le bien-être social et économique des bénéficiaires.

La représentante des bénéficiaires, madame Guira Habiba, a affirmé « cette mini foire est une fierté pour nous. Elle donne à voir ce que nous avons réussir à bâtir ensemble dans la dignité, la résilience et l’espoir. Chaque produit exposé raconte l’histoire d’une famille, d’un champ, d’un groupe d’une communauté qui refuse de baisser les bras », a-t-elle ajouté.

Selon le coordonnateur des programmes de l’ODE, Alain Bako, l’ODE accompagne les communautés sans distinction de race, de sexe, de religion dans la quête d’un mieux-être des populations. Dans ce sens, il travaille à la restauration de la dignité humaine par la promotion d’un développement intégral, responsable et durable.

Après 3 ans de mise en œuvre, les bénéficiaires, les autorités locales et responsables de l’ODE ont reconnu que « le projet de résilience économique et agro écologique de fara », a permis de structurer les producteurs, de promouvoir l’agroécologie, de dynamiser les circuits de commercialisation, et encourager les pratiques d’épargne à travers des groupes de micro-épargne.

A l’endroit des acteurs le président de la délégation spéciale de Fara, Aloys Ouango a affirmé’’ cette mini foire n’est pas une simple exposition commerciale. Elle constitue une vitrine dynamique de notre potentialité agricole, de la diversité de nos productions et de notre capacité à nous organiser autour de l’économie locale et à mettre les en valeur les produits issus de notre terroir a ajouté l’autorité émerveillé.

M. Ouango a remercié l’ODE et son partenaire pour leur soutien dévoué et efficace dans la commune de Fara. Aussi, a-t-il, félicité les producteurs et transformateurs, les commissions d’organisation pour la réussite de l’évènement.

Trois jours durant la mini foire a donné une animation particulière à la ville et attiré des visiteurs et acheteurs. La cérémonie d’ouverture a mobilisé les autorités locales en plus de la délégation de l’ODE et l’équipe du projet.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata