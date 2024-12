Burkina-Cascades-Gouverneur-Message-Nouvel-An.

Cascades : Le gouverneur appelle les populations au vivre-ensemble

Banfora, 30 décembre 2024 (AIB)- Le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a exhorté les populations à travailler pour le développement du pays dans le respect des valeurs du vivre-ensemble en se départissant de certains actes, agissements ou propos préjudiciables à la cohésion sociale.

Le premier responsable de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a livré son message de fin d’année 2024.

C’est une année marquée également par des actes traduisant sans équivoque la volonté commune d’un Burkina Faso véritablement souverain et libre dans ses choix et dans ses orientations sociopolitiques et diplomatiques, a-t-il ajouté.

2024, c’est une année qui a aussi connu une intensification de la reconquête effective de nombreuses localités et le retour des populations et de l’Administration, a-t-il rappelé.

De même, la conjugaison des efforts des braves populations avec des appuis consistants des plus hautes autorités du pays a permis la mise en œuvre réussie de l’offensive agropastorale et halieutique, l’ouverture d’unités industrielles et l’amélioration des conditions de prise en charge des soins de santé, s’est réjoui M. Bazié.

Il a par ailleurs, fait cas de l’organisation réussie d’évènements majeurs notamment la SNC, le SIAO, renforçant sans nul doute la conviction que le Burkina Faso reste debout et est un pays fréquentable.

« Au moment où nous entamons l’année 2025 qui sera une année décisive dans la réalisation des aspirations légitimes du peuple, je vous formule les vœux de sécurité, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité », a-t-il souhaité.

« Aux âmes de nos disparus », il a souhaité un paisible repos et à leurs familles, il a également exprimé sa compassion et sa solidarité.

Le gouverneur, a formulé ses vœux de prompte guérison aux blessés.

« Je salue la bravoure de nos forces combattantes qui sont engagées corps et âmes pour la reconquête totale de notre territoire. Je suis reconnaissant de leur engagement constant et de leur dévouement pour en finir avec les ennemis de la nation burkinabè », a-t-il ajouté.

Le Premier responsable de la région des Cascades a indiqué que les défis qui se profilent à l’orée de la nouvelle année sont nombreux, « mais nous nous devons de les relever en commençant par celui sécuritaire, quand bien même ils sont tous importants ».

M. Bazié a invité l’ensemble des Burkinabè à travailler pour le développement de notre cher pays dans le respect des valeurs qui « fondent notre vivre-ensemble ». Il a aussi invité la population à se départir de certains actes, agissements ou propos préjudiciables à la cohésion sociale.

Le gouverneur a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude aux différents chefs de circonscriptions administratives, aux responsables des services déconcentrés de l’Etat, aux autorités coutumières et religieuses, aux acteurs de l’économie formelle et informelle, aux associations et organisations de la société civile qui s’investissent constamment pour la mise en œuvre de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a également traduit sa reconnaissance à toutes les personnes physiques et morales de la région qui contribuent à l’effort de paix et encourage l’ensemble des populations à entretenir cette fibre patriotique.

« Ensemble, conjuguons nos efforts en consacrant nos énergies à la restauration de l’intégrité du territoire, à la paix et à la poursuite de l’offensive agropastorale et halieutique qui est le gage de l’autosuffisance alimentaire, a-t-il martelé.

Le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Baziè, avant de terminer son message a invité la population à passer de bonnes fêtes de fin d’années dans la sobriété et la culture du civisme.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata