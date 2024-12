Burkina-Coutumiers-Contribution-Paix

Zondoma : Les chefs coutumiers de la Région du Nord réfléchissent sur leurs contributions à la paix et la cohésion sociale

Gourcy, 29 décembre 2024 (AIB)- L’Association monde rural (AMR), partenaire facilitateur du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a organisé le samedi 28 décembre 2024 à Gourcy, la première édition de « la journée des leaders coutumiers » qui a regroupé une soixantaine de chefs coutumiers et traditionnels de la Région du Nord.

C’est la cour royale de Gourcy qui a abrité cette première édition de « la journée des leaders coutumiers », organisée par l’Association monde rural (AMR) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS). Cette initiative selon le Coordonnateur national de l’AMR, Amadou Wangré, a pour objectif d’offrir un cadre d’échanges aux garants de la tradition afin qu’ils se réapproprient leurs rôles en matière de construction de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Placée sous le parrainage de sa Majesté Naaba Bãoogo de Gourcy et la présidence du haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, la rencontre a connu la présence des leaders de l’Association Racine et de l’Institut sahélienne de l’éducation pour la paix (ISEP), structures œuvrant dans la valorisation des valeurs traditionnelles.

Le Rôle de la chefferie coutumière dans la construction de la paix et le vivre ensemble, le bicéphalisme et la cohésion sociale, la chefferie coutumière et la politique, la contribution de la chefferie dans la gouvernance et la lutte contre l’insécurité, ont été entre autres, les thématiques abordées au cours des échanges.

Pour le chef de Gourcy, cette rencontre qui est à saluer est une invite aux gardiens des traditions à jouer davantage leur rôle de promotion de la cohésion sociale particulièrement dans le contexte actuel marqué par l’insécurité et la récurrence des conflits dans la région.

« Nous disons merci aux autorités de notre pays pour avoir institué une journée dédiée aux traditions », déclaré le chef de Gourcy qui rappelant que cette décision est la preuve de l’importance accordée à la culture dans le processus de développement du pays.

Pour faciliter leurs missions les leaders coutumiers appellent de tous leurs vœux la finalisation du statut de la chefferie coutumière qui leur permettra de se démarquer de la politique et de se consacrer à leur rôle de gardien des traditions.

Au nom du gouverneur de la Région du Nord, le haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé, tout en relevant la pertinence de l’activité a plaidé pour l’intégration effective des chefs coutumiers dans les mécanismes nationaux de promotion de la paix.

Il a, par ailleurs, invité les leaders coutumiers à s’impliquer véritablement dans la prévention et la gestion des conflits dans leurs localités respectives.

Agence d’Information du Burkina

