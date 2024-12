BURKINA-NAHOURI-NOËL

Nahouri/Arbre de Noël : Les enfants des FDS et VDP communient autour d’un repas communautaire

Pô, (AIB)-Une centaine d’enfants des FDS et VDP de la province du Nahouri, ont bénéficié, ce samedi 28 décembre 2024 à Pô, d’un arbre de Noël. L’initiative est de la mutuelle des femmes FDS de la province du Nahouri qui a voulu par cette activité communier et donner du sourire aux enfants des FDS et VDP de la province.

L’ organisation de l’arbre de Noël a permis aux enfants des FDS et VDP de la garnison de Pô, de communier ensemble autour d’un repas communautaire et de passer des moments de convivialité à l’absence de leurs parents déployés sur les champs de bataille.

C’est l’objectif recherché par la mutuelle des femmes FDS de Pô en organisant cette activité ce 28 décembre 2024 avec la présence effective de la marraine, le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou.

Activités récréatives, slam, play-back, repas communautaire et remise de cadeaux et de jouets aux enfants ont été les temps forts de cette journée.

Pour la présidente de la mutuelle des femmes FDS de la province du Nahouri, Assétou Ouattara par ailleurs directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô, cette journée festive est un moment de renforcement des liens de fraternité et de cohésion sociale entre les enfants des FDS et les VDP de la province.

Selon elle, elle incarne aussi, un profond attachement aux frères d’armes déployés sur les différents théâtres d’opération.

« Chers enfants, cette fête est la vôtre, profitez de chaque instant, amusez-vous et sachez que vos sourires sont notre plus belle récompense », a indiqué Assétou Ouattara.

La représentante des enfants, Nouriata Tapsoba, a quant à elle salué la mutuelle pour cette initiative qui leur a permis de fêter à l’absence de leurs parents, partis pour défendre la patrie.

« Nous sommes fiers d’être les enfants des FDS et VDP et même dans les moments difficiles il faut s’égailler. Mes camarades et moi prenons l’engagement d’être des enfants exemplaires à travers nos résultats à l’école pour donner plus de courage à nos parents déployés sur les théâtres des opérations », a-t-elle soutenu.

La marraine, le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou, a félicité les organisateurs pour cette belle initiative qui reflète l’esprit de solidarité et de compassion entre frères d’arme qui se battent au quotidien pour garantir la sécurité du Burkina Faso.

Elle a demandé des prières et bénédictions pour les forces combattantes qui sont loin de leurs familles sur les théâtres des opérations.

Cette journée marque aussi, le lancement des activités de la mutuelle des femmes FDS de la province.

