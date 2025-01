Cascades : Le Gouverneur appelle les populations à s’investir pour un retour définitif et durable de la paix et de la sécurité

Banfora, (AIB)- Le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a exhorté le 6 janvier 2025, l’ensemble des Forces vives de sa circonscription territoriale, à plus d’engagement et de sacrifices pour un retour définitif et durable de la paix et de la sécurité.

Le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a présidé ce lundi 6 janvier 2025, la cérémonie solennelle de montée des couleurs au gouvernorat de Banfora, en présence des forces vives. Cette montée des couleurs est le premier acte officiel de l’année 2025.

La montée solennelle des couleurs nationales à Banfora est organisée de manière tournante dans les services et structures publics, et se tient chaque premier lundi du mois.

« L’année 2024, au cours de laquelle des acquis ont été enregistrés, s’en est allée, emportant avec elle son lot de difficultés », a rappelé le Gouverneur de la région des Cascades. Quant à l’année 2025, que nous venons d’entamer, elle sera, à n’en point douter, une année décisive dans la conduite de notre destinée avec de nombreux défis à relever. C’est pourquoi les premières autorités de notre pays demeurent résolument engagées dans la marche pour l’indépendance réelle d’un Burkina Faso nouveau, libre et souverain », a-t-il rassuré.

Il a invité les forces combattantes, les VDP, les Dozo, les chefs de circonscriptions administratives, les travailleurs du public et du privé, les autorités coutumières et religieuses, les responsables d’associations et structures de la société civile, ainsi que les acteurs économiques, à s’investir davantage pour un retour définitif et durable de la paix et de la sécurité dans la région et dans le pays.

Au début de cette nouvelle année, le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a réitéré ses vœux de sécurité, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité. Il a remercié et félicité les forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire et qui, sans répit, traquent les ennemis de la nation.

M. Bazié a exhorté chacun et chacune, non seulement à plus d’engagement et de sacrifice, mais aussi à se rappeler toujours de son rôle et de sa responsabilité dans la réalisation de nos aspirations communes à la liberté, à la sécurité et au développement, qui, faut-il le rappeler, sont en bonne voie.

Agence d’information du Burkina

Jean Paul YEKPAYE

AIB/Comoé